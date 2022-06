Prezzi sempre più alti e stipendi sempre più bassi uguale problemi di tenuta sociale. L'analisi di Andrea Pasini

Andrea Pasini 10 giugno 2022 a

Il prezzo del nostro carrello della spesa è aumentato vertiginosamente. Basta dare uno sguardo veloce allo scontrino del supermercato e fare un paragone con la spesa del pre-conflitto per notare incrementi sostanziosi del conto finale.

La guerra tra Russia e Ucraina sta costando a ogni famiglia italiana 929 euro. È quello che traspare dallo studio della Big di Mestre. Secondo un report di Assoutenti, invece, ogni famiglia per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a più 479 euro annui. Proprio il forte incremento dei listini nel comparto alimentare ha portato, secondo gli stessi dati Istat, ad una forte riduzione dei consumi alimentari da parte delle famiglie, che si sono ridotti del 6% rispetto al 2021.

Tra i rincari più evidenti c'è quello dell'olio di girasole, e non potrebbe essere altrimenti visto che l'Ucraina è il primo Paese in Europa per la produzione di questo prodotto. Lo stop delle esportazione di parte del paese di Zelensky ha avuto gravi ripercussioni sull’Italia, dove i prezzi hanno subito un forte impennata, quantificata da Coldiretti nel 64% rispetto al prezzo al dettaglio prima del 24 febbraio. Inferiori, ma non meno sostanziosi, sono stati gli aumenti nel prezzo della farina, salita del 17%. Anche in questo caso, le cause di un effetto così dirompente in Italia vanno ricercate in Ucraina, che fino a febbraio era considerata il "granaio d'Europa" e non solo, vista la sua straordinaria produzione cerealicola, in particolare di grano. Per lo stesso motivo, la pasta è aumentata del 14%.

Ma salta all'occhio anche l'aumento del burro, che ha subito un incremento del 15,7%. Sebbene il latte che viene utilizzato per la sua produzione non provenga dall'Ucraina, il mais che viene impiegato per alimentare le mucche sì, almeno per una buona parte. Io sono Andrea Pasini un imprenditore di Trezzano Sul Naviglio e credo che se L’inflazione sale, la speculazione avanza inesorabile , il costo per fare la spesa cresce e gli stipendi sono sempre piu bassi tutto ciò porta inevitabilmente ad un impoverimento sempre maggiore per le famiglie italiane. E se la Politica non si decide velocemente al posto che litigare e dividersi su temi sterili a mette in campo delle

misure per contenere questo trend negativo tra non molto ci saranno seri problemi di tenuta sociale.

