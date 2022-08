In Onda, Sallusti: "Renzi? Scambio in culla", l'aneddoto su Berlusconi sconvolge lo studio

03 agosto 2022 a

"Matteo Renzi è di centrodestra". Parola di Alessandro Sallusti che, intervenuto a In Onda, non ha dubbi: "Silvio Berlusconi ha sempre sostenuto fosse il suo erede". Nella puntata di martedì 2 agosto, il direttore di Libero racconta un particolare inedito a Marianna Aprile e Luca Telese. "Una volta Berlusconi mi raccontò che il problema è la malasanità italiana, perché in ospedale c'era due neonati: Renzi e Alfano...". Poi prosegue: "Il suo era Renzi, ma hanno scambiato i bambini nelle culle e lui si è trovato con Alfano". Immediata la reazione della conduttrice: "Chiudiamo la puntata con questa immagine terribile".

Poco prima il direttore si è soffermato su un'altra alleanza, quella appena suggellata tra Partito democratico e Azione: "Non capisco una cosa - ha messo le mani avanti -. Poi magari Calenda prenderà il 30% e governerà da solo questo Paese. Ma l'ultimo sondaggio dà il Pd al 23,4%, Azione e +Europa al 5,2 per cento".

Da qui la stoccata: "Ma di cosa stiamo parlando? Due front-runner? A me sembra una roba un po' bizzarra, onestamente. Parliamo di parità di condizioni con queste cifre? Secondo me Letta si è bevuto il cervello", Per Sallusti infatti Calenda non è il salvatore della patria, ma solo un politico che a stento ottiene il 5 per cento.