L'effetto Amazon, il boom dell’editore invisibile

Negli ultimi anni Amazon ha assunto un ruolo che somiglia sempre più a quello di un editore diffuso: non decide soltanto la distribuzione, ma plasma i percorsi di visibilità, premia titoli e autori attraverso meccanismi algoritmici e diventa spesso la porta di ingresso per chi si autopubblica. Sul piano globale il fenomeno dell’autopubblicazione è in crescita: nel 2023 sono stati registrati oltre 2,6 milioni di titoli self con ISBN, un aumento sostenuto rispetto all’anno precedente. In Italia il dato è altrettanto indicativo: nel 2024 sono state circa 26.700, pari a una quota rilevante della produzione nazionale, mentre il mercato digitale, composto da e-booke audiolibri, continua a pesare con importi che oscillano fra i 120 e i 150 milioni di euro. Su questi canali Amazon detiene una posizione dominante: circa il 60% del mercato e-book e l’80% dell’audio, soprattutto grazie a Audible. Dal punto di vista economico la piattaforma propone meccaniche chiare e immediate: gli autori Kdp (Amazon Kindle Direct Publishing, l’e-book di Amazon) possono accedere a royalty che, per gli ebook venduti in determinate fasce di prezzo, arrivano fino al 70%, e ricevono i pagamenti con una cadenza mensile, mediamente 60 giorni dopo la chiusura del mese di vendita. Queste condizioni contribuiscono all’attrattiva del self, pur introducendo una nuova responsabilità: chi pubblica da solo deve farsi carico di editing, grafica, promozione e contatto con i lettori.

In questo contesto si muovono autrici romance come Vanessa Sobrero ed Elisa Crescenzi, entrambe nate come storie seriali su Wattpad e poi arrivate sia al self su Amazon sia a pubblicazioni con case editrici. Vanessa ha esordito su Wattpad e successivamente con Tra mille baci di addio per Les Flâneurs Edizioni, (pubblicava altre autrici di successo romance come Valentina Ferraro, Paola Chiozza e Bianca Ferrari) ha pubblicato in self il music romance intitolato In ogni stella nascosta e una raccolta di poesie nel 2020, e nel 2025 ha co-firmato per Heartbeat Edizioni The Face Off: sfida all’ultimo sguardo. Elisa, partita anche lei su Wattpad nel 2018, ha costruito una carriera nel romance con serie sport romance che le hanno dato visibilità - e nel 2025 ha pubblicato per Giunti Editore Il custode delle favole oltre al recente in Self: Kiss me: fino al prossimo capitolo. Le loro testimonianze convergono su alcuni punti concreti: Vanessa sottolinea il valore formativo di Wattpad e l’esperienza positiva con l’editore, mentre del self evidenzia il doppio volto: libertà creativa e margini di guadagno più alti, ma anche la necessità di investire per ottenere qualità (editor, grafica, promozione) e la difficoltà per accedere a eventi e fiere senza il supporto di una casa editrice. A raccontare in modo lucidissimo la differenza economica fra self e casa editrice è proprio Vanessa, che mette in fila i numeri: «Nell’editoria tradizionale un cartaceo viaggia in media tra l’8 e il 10% di royalty, davvero poco; mentre per l’ebook si può arrivare al 15%, in alcuni casi al 30%.