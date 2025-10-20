Amazon, problemi ai servizi internet: down anche Prime Video

Giornata di malfunzionamenti e interruzioni per diversi siti e piattaforme. Lunedì 20 ottobre Amazon Web Services, il servizio di cloud computing che fornisce l'infrastruttura per tantissime altre realtà online ha subito un down. "Il problema sembra essere correlato alla risoluzione DNS dell'endpoint API DynamoDB in US-EAST-1", ha fatto sapere l'azienda riscontrato difficoltà nel sistema che aiuta i computer a trovare l'indirizzo corretto di un sito web o di un servizio (cioè la "risoluzione DNS").

La lista di siti e piattaforme impattati dall'"Aws Down", andati giù quasi tutti in contemporanea intorno alle 9 (ora italiana), è lunga. In Italia si va dal servizio di messaggistica Signal all'intelligenza artificiale Perplexity, dalla piattaforma di gioco Roblox a Clash Royale, dal servizio di editing delle immagini Canva a Snapchat. E, consultando il sito (funzionante) di DownDetector, si vede che negli Usa a non funzionare sono tanti altri servizi che qua in Italia non abbiamo o che non sono altrettanto utilizzate, come la piattaforma di streaming Crunchyroll e l'app di pagamenti Venmo. E anche il social di proprietà di Donald Trump, Truth.