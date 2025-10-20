Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Amazon, problemi ai servizi internet: down anche Prime Video

di
Libero logo
lunedì 20 ottobre 2025
Amazon, problemi ai servizi internet: down anche Prime Video

1' di lettura

Giornata di malfunzionamenti e interruzioni per diversi siti e piattaforme. Lunedì 20 ottobre Amazon Web Services, il servizio di cloud computing che fornisce l'infrastruttura per tantissime altre realtà online ha subito un down. "Il problema sembra essere correlato alla risoluzione DNS dell'endpoint API DynamoDB in US-EAST-1", ha fatto sapere l'azienda riscontrato difficoltà nel sistema che aiuta i computer a trovare l'indirizzo corretto di un sito web o di un servizio (cioè la "risoluzione DNS").

La lista di siti e piattaforme impattati dall'"Aws Down", andati giù quasi tutti in contemporanea intorno alle 9 (ora italiana), è lunga. In Italia si va dal servizio di messaggistica Signal all'intelligenza artificiale Perplexity, dalla piattaforma di gioco Roblox a Clash Royale, dal servizio di editing delle immagini Canva a Snapchat. E, consultando il sito (funzionante) di DownDetector, si vede che negli Usa a non funzionare sono tanti altri servizi che qua in Italia non abbiamo o che non sono altrettanto utilizzate, come la piattaforma di streaming Crunchyroll e l'app di pagamenti Venmo. E anche il social di proprietà di Donald Trump, Truth.

Cyberattacco agli aeroporti, l'Europa piomba nel caos

Caos in diversi aeroporti europei a causa di un attacco informatico che ha colpito Collins Aerospace, società che...

Non solo, perché a essere colpiti sono anche i servizi legati ad Amazon. Tra questi Alexa, Prime Video e Amazon Web Services. "Stiamo lavorando su diversi percorsi in parallelo per accelerare la risoluzione del problema", si sono subito apprestati a far sapere. Intanto sembrano registrarsi leggeri miglioramenti sulla rete internet. 

Eurodeputata di Avs Ilaria Salis, l'ultima sparata: espropriare Amazon

Senza pietà Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Coerenza prima di tutto Ilaria Salis, Scanzi & co: i maestrini anti Bezos vendono i loro libri sulla sua piattaforma

tag
amazon

Eurodeputata di Avs Ilaria Salis, l'ultima sparata: espropriare Amazon

Senza pietà Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Coerenza prima di tutto Ilaria Salis, Scanzi & co: i maestrini anti Bezos vendono i loro libri sulla sua piattaforma

ti potrebbero interessare

3072x2048

Ilaria Salis, l'ultima sparata: espropriare Amazon

Alessandro Gonzato
617x340

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

1793x857

Ilaria Salis, Scanzi & co: i maestrini anti Bezos vendono i loro libri sulla sua piattaforma

Alessandro Gonzato
3072x2049

Dazi, adesso scoppia la guerra tra Trump e Amazon