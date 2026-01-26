Lavoro, l'essere esigenti non deve diventare un'ossessione

Pensate alla collega che rilegge dieci volte ogni email prima di inviarla; al genitore che controlla ogni compito del figlio; al responsabile che rifà sistematicamente il lavoro del team perché “non è fatto mai abbastanza bene”; all’amico che rimanda una decisione perché “non è ancora perfetta”. Forse conoscete qualcuno così. O forse vi riconoscete in una di queste descrizioni. Tutti quanti sono instancabilmente impegnati, eppure profondamente insoddisfatti. In una cultura che esalta l’eccellenza e il controllo, l’impeccabilità viene spesso celebrata come una virtù: un segno di rigore morale, di serietà professionale, di attenzione al dettaglio. Ma questa narrazione è ingannevole.

La tensione continua verso la perfezione assoluta trasforma il desiderio di fare bene in una trappola: ogni errore diventa una colpa, ogni limite una sconfitta. L’ansia di non essere mai abbastanza all’altezza delle aspettative irrigidisce la vita, consuma le energie, corrode la gioia. Questa spinta inflessibile non coincide con l’impegno responsabile né con la cura autentica. Dove domina questa mentalità non c’è spazio per gradualità, apprendimento o indulgenza: tutto viene misurato con un metro assoluto che, inevitabilmente, produce frustrazione e senso di fallimento. Le conseguenze emergono con forza nelle relazioni. Chi vive secondo criteri iper-esigenti tende a pretendere molto dagli altri: risultati impeccabili, comportamenti irreprensibili, standard elevatissimi. Si crea così un clima di tensione permanente, in cui chi sta accanto si sente costantemente sotto esame, mai davvero all’altezza. Con il tempo questa rigidità isola: l’intransigenza allontana e impoverisce i legami.