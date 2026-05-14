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Marc Marquez non viene rimpiazzato: Ducati, Bagnaia pilota unico

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giovedì 14 maggio 2026
Marc Marquez non viene rimpiazzato: Ducati, Bagnaia pilota unico

1' di lettura

Marc Marquez punta al rientro al Mugello, tra due settimane. Nel frattempo la Ducati ha deciso di non sostituirlo per il weekend in arrivo, che vedrà in calendario il Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo, nove volte campione del mondo, è stato operato con successo dopo la brutta caduta capitata nella Sprint a Le Mans. Marquez è stato sottoposto a un doppio intervento: uno al piede, infortunato in Francia, e un altro alla spalla destra, per risolvere un problema che si portava dietro da tempo. Visto il poco tempo a disposizione tra Le Mans e Catalogna, la Ducati ha deciso di scendere in pista con Francesco Bagnaia come unico pilota del team ufficiale. Con Marquez fuori dai giochi, il titolo mondiale sarà ancor di più una questione tutta interna all’Aprilia. Marco Bezzecchi e Jorge Martin stanno dominando questa prima parte di stagione e sono pronti a darsi battaglia anche a Barcellona.

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