Che tempo che fa, Fabio Fazio sempre più a sinistra: il suo prossimo ospite

Fabio Fazio sempre più rosso. Il senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders ospite in esclusiva tv a Che tempo che fa domenica 17 maggio 2026 sul Nove, e in streaming su discovery+.Senatore del Congresso USA dal 2007, Sanders è considerato uno dei leader più autorevoli della corrente a sinistra del Partito Democratico, ha partecipato alle Primarie democratiche nel 2016 e nel 2020, arrivando in entrambe al secondo posto - dopo Hillary Clinton e Joe Biden - e imponendo all’attenzione dell’elettorato temi come la tutela della salute pubblica e il cambiamento climatico.

Dopo l’elezione di Trump nel 2024, è diventato uno dei più duri oppositori dell’attuale presidente, lanciando in particolare una serie di eventi in tutti gli Stati Uniti, raccolti sotto il nome “Fighting Oligarchy Tour”. Sanders è in Italia per presentare il suo nuovo saggio “Contro l’oligarchia” (ed. Chiarelettere) nel quale il senatore tratta quello che secondo lui è il vero problema che si trovano ad affrontare oggi gli Stati Uniti, cioè l’eccessiva concentrazione di potere e denaro nelle mani di un ristretto numero di persone. Nel libro Sanders sostiene che, contro questo nuovo potere oligarchico - rispetto al quale l’ascesa di Trump non è che una conseguenza – sarà necessario dar vita a un movimento politico popolare dal basso, in grado di riportare nelle mani del popolo l’effettivo esercizio del potere.