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L'aria che tira, Maurizio Gasparri disintegra Benedetta Scuderi: "Oh, si è distratto..."

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giovedì 14 maggio 2026
L'aria che tira, Maurizio Gasparri disintegra Benedetta Scuderi: "Oh, si è distratto..."

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A L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, si è parlato a lungo dell'incontro in Cina tra il presidente degli Stati uniti Donald Trump e Xi Jinping. Al summit hanno partecipato anche grandi volti delle cosiddette Big Tech. Benedetta Scuderi, ospite della trasmissione televisiva, si è scagliata contro i miliardari accusando anche Maurizio Gasparri.

"Non è che quegli imprenditori lì sono un nostro problema - ha detto l'eurodeputata di Avs -. Sono un problema proprio per la tenuta della capacità democratica di qualsiasi stato democratico. Dobbiamo in qualche modo tutelarci. Questo vuol dire da una parte investire su tecnologie proprie. E questo vuol dire... lo dico a Gasparri che ha appena detto che il Ppe governa in quasi tutti gli stati europei. Dica ai colleghi di non fare austerità e di farci avere un budget europeo più alto".

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"Guardi si è distratta. Lei sta al parlamento europeo, guardi le posizioni... è proprio quello che chiediamo noi", ha replicato il forzista. "Non dobbiamo sottometterci alle Big Tech di Trump e di Xi Jinping. Noi le tassiamo", la controreplica. A quel punto Gasparri l'ha messa con le spalle al muro: "Cosa ha fatto il Pd in cinque anni di governo?". Silenzio in studio.

L'aria che tira: il botta e risposta tra Scuderi e Gasparri

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maurizio gasparri

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