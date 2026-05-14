L'aria che tira, Parenzo spiana Alan Friedman: "Tranquilli, non è tele-Pechino"

Persino David Parenzo è dovuto intervenire in prima persona per smontare la sviolinata di Alan Friedman. Il giornalista americano si è lasciato andare a uno elogio imbarazzante a Xi Jinping, il dittatore cinese. Il motivo? Odia talmente tanto Donald Trump da essere disposto a preferire un autocrate piuttosto che un presidente eletto.
"Il presidente della Cina sta suonando Donald Trump come un violino - ha spiegato Alan Friedman -. Come un pianoforte, cioè sta prendendo per il naso con charme, con sfarzo, con eleganza. Perché Xi è un vero statista, è l'adulto nella stanza. E a quel punto cosa succede? Parità? Sì, sorpasso in vista. E soprattutto chi ha vinto in questi ultimi dodici mesi? America o Cina? Cina! Chi è più forte? Cina! Quando Trump ha minacciato 100% di dazi l'anno scorso e la Cina che ha detto: 'ok, nessun terrore'. E quindi Trump ha fatto 'tacco', si è ritirato quindi la Cina emerge. E Xi Jinping che potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina...".
L'Aria Che Tira, battibecco Parenzo-Crespi: "Silenzioso", "La tua risposta? Tienitela""Su questo impasse di Hormuz mi pare che il governo sia molto silenzioso". David Parenzo introduce così...
"Addirittura?", ha domandato il padrone di casa. "E certo perché ha un vassallo che si chiama Vladimir Putin", ha insistito Friedman. A quel punto il conduttore ha voluto rassicurare il suo pubblico: "Cari telespettatori. Vi voglio rassicurare che non siete su Tele Pechino o l'Aria che Pechino. Ma il nostro amico Alan Friedman e Giada ci stanno raccontando quello che accade. Ma vi voglio raccontare che questa non è Tele Pechino. Questo ve lo voglio proprio dire dal profondo".