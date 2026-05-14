L'aria che tira, Parenzo spiana Alan Friedman: "Tranquilli, non è tele-Pechino"

Persino David Parenzo è dovuto intervenire in prima persona per smontare la sviolinata di Alan Friedman. Il giornalista americano si è lasciato andare a uno elogio imbarazzante a Xi Jinping, il dittatore cinese. Il motivo? Odia talmente tanto Donald Trump da essere disposto a preferire un autocrate piuttosto che un presidente eletto.

"Il presidente della Cina sta suonando Donald Trump come un violino - ha spiegato Alan Friedman -. Come un pianoforte, cioè sta prendendo per il naso con charme, con sfarzo, con eleganza. Perché Xi è un vero statista, è l'adulto nella stanza. E a quel punto cosa succede? Parità? Sì, sorpasso in vista. E soprattutto chi ha vinto in questi ultimi dodici mesi? America o Cina? Cina! Chi è più forte? Cina! Quando Trump ha minacciato 100% di dazi l'anno scorso e la Cina che ha detto: 'ok, nessun terrore'. E quindi Trump ha fatto 'tacco', si è ritirato quindi la Cina emerge. E Xi Jinping che potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina...".