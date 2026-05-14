Milan, rottura totale Allegri-Ibra: come e quando è precipitato tutto

Con l'Atalanta, domenica scorsa, si è toccato il fondo . Non solo per quanto visto in campo, ma anche, e soprattutto, per quello che è andato in scena sugli spalti. La contestazione della curva all'amministratore delegato Furlani, i fischi assordanti e, dopo appena dieci minuti nel secondo tempo, con la squadra sotto 3-0, le tribune che si svuotano.

Una vittoria nelle ultime sei partite, la qualificazione in Champions compromessa e un clima intorno alla squadra sempre più pesante. Il Milan di Massimiliano Allegri sta attraversando un periodo di profonda crisi e non sembra avere le idee per uscirne.

Potrebbe sembrare abbastanza. Ma non lo è. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, i rapporti tra Max Allegri e Zlatan Ibrahimovic sarebbero ormai inesistenti. La situazione sarebbe precipitata all'indomani della sconfitta di Napoli, il 6 aprile scorso. I motivi, scrive ancora il Corriere, sono da ricercare in una questione decisamente secondaria, come la scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno. Un tema apparentemente marginale, ma sufficiente per far precipitare un rapporto che, già dai tempi del primo ciclo di Allegri a Milanello, non è mai stato dei migliori. Dopo Napoli, sarebbero volate parole grosse tra i due, seguite da un periodo in cui Ibrahimovic non si è più fatto vedere né a Milanello né a San Siro, dove è tornato solo di recente.

L'ennesimo caso interno al club (dopo le divergenze con la società per il mercato di gennaio) avrebbe consumato la pazienza dell'allenatore livornese che, a prescindere dal piazzamento finale, ora sarebbe determinato a lasciare il Milan al termine di questa stagione. Con la possibilità di diventare il nuovo allenatore della nazionale. Max finora non ha fatto trapelare nulla e ha usato solo parole concilianti, "Il mio proposito è restare il più a lungo possibile", tuttavia vederlo ancora sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione rimane tutt'altro che scontato.