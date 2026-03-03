Gabriele D'Annunzio, le lussureggianti stagioni poetiche del vate

Credo che il nonno Alberto, il mio bisnonno, considerasse suo dovere civico educare le generazioni future alla bellezza e all’onore, oltre che al decoro. Per questo, quando mia mamma era piccola, la portava spesso in visita al Vittoriale. Mamma cresceva nel palazzo dei nonni materni perché il padre si trovava a Reading insieme allo scrittore vicentino Gigi Meneghello. E così il nonno Alberto la portava al Vittoriale e le leggeva La pioggia nel pineto. Anche mia nonna Mariapia lo faceva, soffermandosi sui dettagli per abituarle l’orecchio alle sonorità, a quel dono tutto umano di restituire la musica degli elementi in parola. Mamma ascoltava e guardava, si faceva condurre per le stanze, forse un po’ cupe per una bimba, e assorbiva tutto. Guardando le fotografie dell’amico Lorenzo Capellini contenute nel volume Con D’Annunzio al Vittoriale, la immagino girare smilza sotto le vetrate dipinte, coi riccioli d’oro, sgambettare per il parco, vicino alla Regia Nave Puglia, o abbracciare i giganti giovinetti di carducciana memoria. Bisognerebbe sempre accostarsi ai poeti con piglio amoroso e tempra ambiziosa, mai giudicante.

È così che scorro i versi di Dolci le mie parole. Le più belle poesie scelte e introdotte da Giordano Bruno Guerri (Crocetti 2026, pp. 128, euro 16), selezione curata dallo storico e Presidente della Fondazione Vittoriale, che ha il merito di sottrarre il poeta al doppio destino che gli è toccato nel secondo Novecento: l’agiografia retorica e la liquidazione sbrigativa per motivi ideologici. L’antologia riporta al centro la forza della lingua poetica dannunziana attraversando le grandi stagioni della sua lirica. Un’attenzione privilegiata è dedicata ad Alcyone, che resta un vertice (più datate le sezioni delle Laudi di Maia ed Elettra). A cavallo dei due secoli, nel laboratorio salmastro della Versilia e tra le braccia di Eleonora, d’Annunzio è visitato da un impeto poderoso. «Mi pare che tutto il mio sangue sia divenuto un fiume lirico inesauribile» scrive nel 1902. E l’anno dopo: «Ho una di quelle Furie laboriose che meritano veramente la Maiuscola, perché mi afferrano, m’agitano per sette e sette ore, poi mi lasciano quasi morto e boccheggiante».