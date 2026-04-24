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Medvedev travolto da Berrettini impazzisce: fuori dal campo...

di Lorenzo Pastugliavenerdì 24 aprile 2026
Medvedev travolto da Berrettini impazzisce: fuori dal campo...

2' di lettura

Sembrava essere tornato ai fasti di un tempo a Indian Wells, battendo Carlos Alcaraz in finale e raggiungendo la finale persa solo contro un super Jannik Sinner. Poi però Daniil Medvedev è di nuovo tramontato tra un torneo e l’altro, conscio che a Madrid — dove è atteso sabato dal match dei 32esimi contro l’ungherese Fábián Marozsán — non è da considerarsi tra i favoriti, considerando il rapporto non ottimale sulla terra rossa. A pesare è anche la sconfitta con doppio 6-0 da Matteo Berrettini a Montecarlo, prima che il romano uscisse contro Joao Fonseca.

Già prima del torneo nel Principato il russo era stato chiarissimo: “Non mi piace giocare sulla terra, ma ormai sono rassegnato — le sue parole alla fine del torneo del Principato — Comunque ci proverò. Ogni volta che torno a Roma sono felice di ricordare il successo del 2023, ma non ho idea di come possa esserci riuscito”.

Sulla sconfitta: “Perdere 6-0, 6-0 con Berrettini è stato umiliante, ma questa è la vita — ha aggiunto — Questo è lo sport. Non sono il primo e né sarò l’ultimo a perdere in questo modo”.

Il numero uno russo ha ammesso anche le difficoltà nei giorni successivi: “Certo, è stato difficile per qualche giorno (riprendere a con gli allenamenti) — ha proseguito — Direi che ci è voluta circa una settimana per ritrovare il mio ritmo normale e capire cosa fare dopo”.

Ora però la testa è già a Madrid, alla sfida contro Marozsan, avversario quest’ultimo particolarmente insidioso. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle Montecarlo e cercare di arrivare il più lontano possibile nel tabellone madrileño.

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