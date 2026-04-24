Madrid Open, la fidanzata di Merida scatena il caos in tribuna

Si chiama Luana Selena Gheban ed è la fidanzata di Daniel Mérida, il tennista spagnolo, numero 86 del ranking, che ha battuto ai 64esimi di finale del torneo di Madrid l’argentino Marco Trungelliti in un match carico di tensione e vinto al tiebreak da Mérida per la 8-6.

La partita dello Stadium 3 ha visto momenti molto intensi, vissuti così anche dalla fidanzata di Mérida — Miss Spagna dopo le finali di Albacete di scena quest’anno — che nel momento decisivo del match ha reagito sbuffando. Immagini che, insieme alla sua bellezza non passata inosservata, sono state riprese dalla telecamera. Oltre a queste, anche quando la fidanzata di Merida ha esultato in maniera plateale, rispondendo alle provocazioni e alimentando ulteriormente l’atmosfera già rovente.

Un gesto che ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando uno dei momenti più commentati della giornata. In campo la partita è stata altrettanto folle. Trungelliti, 36 anni e da poco entrato per la prima volta in top 100, aveva avuto due match point sul 6-5 40-15 nel terzo set. Ma Mérida è riuscito a salvarsi, portando l’incontro al tie-break grazie anche a una risposta sulla riga. Da lì, un altro ribaltamento: lo spagnolo ha vinto 8-6 al tie-break decisivo, dopo essere stato avanti 6-2 e aver rischiato di farsi rimontare.

Il match, però, è stato pesantemente condizionato dal comportamento del pubblico. Trungelliti è stato più volte disturbato durante il servizio, costretto a fermarsi e a protestare con l’arbitro. Nel decimo game del set decisivo la situazione è degenerata: l’argentino ha perso la pazienza, urlando verso gli spalti dopo aver chiesto più volte l’intervento del supervisor. Una partita spettacolare sul piano sportivo, ma che, insomma, è stata segnata da un clima teso e da un tifo che ha superato più volte il limite.