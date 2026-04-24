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Isabella Tovaglieri inchioda Ilaria Salis: "Cosa spunta nei fascicoli tedeschi". Presentata un’interrogazione alla Commissione europea

di Fabio Rubinivenerdì 24 aprile 2026
Isabella Tovaglieri inchioda Ilaria Salis: "Cosa spunta nei fascicoli tedeschi". Presentata un’interrogazione alla Commissione europea

2' di lettura

L’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri torna all’attacco della collega Ilaria Salis (Avs). Lo fa dopo la messa in onda dell’inchiesta di Quarta Repubblica, su Rete 4, in cui si parla delle indagini in corso in Germania sulla cosiddetta “banda del martello”. Secondo il servizio Ilaria Salis sarebbe citata 27 volte nelle carte degli inquirenti. La “banda del martello” è la stessa che nel 2023 è stata accusata in Ungheria di aver aggredito a martellate alcuni attivisti di destra. In quell’occasione Ilaria Salis venne arrestata in qualità di complice e incarcerata. E poi “salvata” una prima volta da Avs che la candidò al Parlamento europeo dove venne eletta nel 2024. E una seconda dal medesimo Parlamento che lo scorso 7 ottobre votò per concedere l’immunità all’attivista brianzola. 

L’inchiesta tedesca, però, rischia di mescolare ancora le carte. Per questo Isabella Tovaglieri ha deciso di depositare un’interrogazione alla Commissione europea: “Apprendiamo da fonti giornalistiche che nei fascicoli delle indagini della magistratura tedesca sulla “banda del martello”, responsabile di numerose aggressioni e tentati omicidi nei confronti di militanti di destra o presunti tali, compare 27 volte il nome di Ilaria Salis come “membro estero” del gruppo. Per questo chiediamo a Bruxelles di valutare la revisione del sistema di concessione dell’immunità parlamentare, che ha permesso all’eurodeputata di AVS, per un solo voto, di non dover rispondere di fatti gravissimi, evitando il processo a suo carico in Ungheria”. 

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Nell’interrogazione Tovaglieri va anche oltre, invitando l’esecutivo UE a considerare i gruppi 'Antifa' tra le organizzazioni terroristiche, così come hanno fatto gli Stati Uniti. E così come vuole fare la Lega in Italia con il deposito in parlamento di una legge ad hoc. “Alla Commissione - conclude Tovaglieri - chiediamo infine quali iniziative intenda adottare per contrastare l’estremismo di sinistra, un fenomeno ormai sempre più violento, che sta crescendo in modo allarmante in tutta Europa”.

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