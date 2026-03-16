Se il vero superpotere della matematica è l'astrazione

La risposta alla domanda: a cosa serve la matematica? È abitualmente quella che recita più o meno così: la matematica serve a studiare e analizzare i numeri, le figure e le loro relazioni, per avere contezza interpretativa e comprensiva del mondo che ci circonda. La matematica è l’esperanto delle scienze, dalla fisica alla chimica, dalla biologia all'informatica, ma ci permette anche di affinare il nostro pensiero critico, consentendoci di affrontare problemi complessi con logica e precisione. Tutto vero. E, ciò nonostante, ci sono sempre stati e sempre ci saranno esseri umani che sui banchi di scuola, con seni e coseni, ascisse e ordinate, disequazioni lineari e fratte, hanno avuto un rapporto decisamente problematico. Càpita tuttavia che, non pochi di quei discenti affetti da matofobia, appunto la paura, l’ansia e l’avversione patologica verso la matematica, una volta divenuti adulti, presi da rimpianto, si siano detti: «L’avessi studiata prima...» e cerchino l’occasione di rimediare. A tale proposito, potrebbe venire in loro soccorso Daniele Gouthier, autore di manuali per la scuola, saggi scientifici e libri di problemi matematici. Nel suo ultimo saggio La matematica che conta (Feltrinelli, 256 pagine, 18 euro). Gouthier spiega quali siano i riflessi pratici, la ricerca di relazioni e proprietà caratteristiche, l’esercizio di intuizione e immaginazione offerti dalla matematica. Del resto, lo studioso torinese non ha mai fatto mistero della convinzione secondo la quale «facciamo matematica proprio per distaccarci dai sensi perché i nostri sensi sono fallaci, illusori. Non possiamo fidarci di quello che vediamo». La matematica, insomma, è qualcosa che succede dentro la nostra testa e che al tempo stesso descrive la realtà, la natura e i fenomeni.

Prendiamo il concetto di insieme. Di cosa si tratta? Di un’idea astratta o di una scatola piena di oggetti? La seconda delle due e, a tale proposito, Gouthier trae dal cassetto dei ricordi i cosiddetti “blocchi logici” di Dienes, blocchi gialli, rossi e blu in legno o plastica, usati soprattutto negli anni ’70 nella scuola dell’infanzia e primaria per sviluppare il pensiero logico-matematico. Ebbene, i blocchi, ricorda l’autore allora alle elementari, «hanno contribuito a dare concretezza all’idea intuitiva di insieme che, come in tutti, albergava in me. Se ci dicono di mettere insieme i colleghi per una riunione, non sbagliamo le convocazioni. Se ci chiedono di elencare i libri che abbiamo nella libreria, non abbiamo dubbi. Se abbiamo bisogno, per qualche ragione, di raggruppare tutti gli oggetti di legno, magari lo troviamo noioso ma sappiamo come farlo». Altro esempio: i divisori, quei numeri interi che dividono il numero dato esattamente, cioè senza lasciare alcun resto. Ebbene, essi sono i più significativi mattoni dei numeri. «Paradossalmente vedere un numero come somma ci dice qualcosa ma non troppo. Invece, quando lo scriviamo come prodotto, molte relazioni si fanno più chiare e potenti».