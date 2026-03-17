Mario Praz, lo scrittore colto e solitario che ispirò Visconti

Mentre il suo ultimo film, L’innocente, era ancora in fase di doppiaggio, il 17 marzo 1976, Luchino Visconti morì a Roma, nel suo appartamento di via Fleming 101. A cinquant’anni dalla morte del regista, propongo un suo ricordo legato alla figura del professore Mario Praz, che ispirò Visconti per Gruppo di famiglia in un interno. Il film uscì nel 1974 (con la sceneggiatura di Suso Cecchi d’Amico). Il titolo inglese è Conversation Pieces. La pellicola è dichiaratamente ispirata alla figura di Praz e al suo libro Scene di conversazione. Film “prazzesco”, quindi. Il professore protagonista del capolavoro di Visconti è interpretato da Burt Lancaster (è già questo fatto, per chi ricorda Lancaster nel Gattopardo, è un omaggio a Praz: il Principe di Salina, che contempla i quadri sulla morte, era già una prefigurazione del mondo “prazzesco”?). Personaggio affascinante, ma impenetrabile. Deluso dal mondo e rintanato nel suo appartamento, in un antico palazzo di Roma, stracolmo di libri e oggetti d’arte. La vita serena del professore viene improvvisamente rivoluzionata dall’arrivo della Marchesa Bianca Brumonti (Silvana Mangano) e dal suo seguito (tra i quali spicca il “maledetto” Helmut Berger). Il professore, nonostante le continue delusioni, si ritrova in casa una nuova famiglia. La prima proiezione del film avvenne il 10 dicembre 1974. Il “vero” professore accettò di andarlo a vedere con Alvar Gonzáles-Palacios, suo ammiratore appassionato e, in fondo, grande allievo. La serata andò storta.

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Mario Praz uscì sconvolto dalla sala cinematografica senza capire in cosa consistesse il suo ruolo. Borbottò cattiverie all’indirizzo di tutti e si riprese solo al tavolo di un buon ristorante dove Gonzáles-Palacios lo invitò, senza badare a spese. La casa “psichica” di Visconti è come quella vera di Praz, dove era andato ad abitare, al piano di sopra, Mario Schifano, un inquilino ingombrante per le sue frequentazioni. Come era “ingombrante” per Visconti la figura di Helmut Berger. Anni dopo, lo stesso Praz ricordò con affetto il film di Visconti, che addirittura riproduceva fedelmente nella pellicola il suo studio romano.Forse Praz non si era riconosciuto nelle parole del professore, quando nel film ammette: «Sono un uomo vecchio, nevrotico, forse anche isterico, che viene disturbato nel vedere estranei, nel sentirne i rumori e che rifugge da ogni sorta di formalità». Quando la Marchesa Bianca Brumonti chiede al professore le ragioni della sua aristocratica solitudine e del perché ha scelto di fare una vita da “nobile penitente”, il “Prof-Burt Lancaster” offre una memorabile risposta: «Vivendo tra gli uomini si è costretti a pensare agli uomini invece che alle loro opere, a soffrire per loro, a occuparsi di loro. E poi qualcuno ha scritto: i corvi vanno a schiere, l’aquila vola sola».

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