Pascoli, Bukowski, Merini e Pozzi: quando è la poesia a salvare la vita

Molti dei grandi poeti hanno sentito l’urgenza di comporre dei versi nei momenti più bui delle loro esistenze. In guerra, in manicomio o in esilio. La poesia nasce laddove la realtà diventa insopportabile e il linguaggio quotidiano sembra anestetizzato. E i versi diventano una forma di resistenza, un richiamo alla vita, un grido di dolore.

È da questa intuizione che nasce Sono tornato perché c’eri tu. La poesia che salva e come lo fa, il saggio di Mara Sabia ed Emilio Fabio Torsello, in uscita per Solferino (pp.224 €17,50) nella Giornata mondiale della poesia. Torsello - autore e fondatore del progetto letterario La Setta dei Poeti estinti - e Sabia, autrice e dottore di ricerca in Italianistica alla Sapienza di Roma, hanno raccolto una serie di celebri biografie in cui la scrittura poetica diviene strategia di sopravvivenza.

È certamente il caso di Amelia Rosselli, una delle voci più intense del Novecento italiano, capace di trasformare la scrittura in una lotta contro la disperazione. I suoi versi afferiscono ad una biografia segnata dall’esilio, dal trauma familiare e da una fragilità costante. Scrivere, per Rosselli, significava trovare un varco nella paura, costruendo uno spazio sicuro in cui la mente potesse continuare a respirare. Accadde anche ad Alda Merini, la poetessa milanese che compose alcune delle sue pagine più potenti proprio durante gli anni trascorsi in manicomio. In quelle condizioni estreme, segnate dalla violenza che mortificavano il corpo e la psiche, i versi divennero un modo per difendere la propria identità dall’annullamento. Una poesia in grado di trasformare il dolore, restituendo piena dignità alla persona.

Anche Giuseppe Ungaretti scoprì la forza dei versi dentro un’altra esperienza liminare: la guerra. Nelle trincee della Prima guerra mondiale, tra fango e bombardamenti, il gas e le urla dei nemici, i suoi testi riuscirono a dare forma a un sentimento di precarietà - e fraternità che, paradossalmente, la prosa non avrebbe potuto contenere.

La poesia d’Ungaretti diventa così una patria linguistica, un luogo minimo in cui l’uomo, ogni uomo, poteva riconoscersi anche nel mezzo della distruzione. In altri casi, la scrittura nasce dal tentativo di dare ordine a un trauma personale.

Avvenne per Giovanni Pascoli che trasformò in poesia il lutto per l’assassinio del padre e la frattura della famiglia. Il mondo poetico pascoliano, con i suoi nidi spezzati e l’eco di un’infanzia perduta che riverbera sui sepolcri, è anche il tentativo di ricostruire simbolicamente ciò che l’esistenza aveva crudelmente spazzato via, accostandolo al nostro cuore come un fratello.

Per la poetessa Sibilla Aleramo, la poesia fu la risposta ad un’urgenza esistenziale. Dopo una vita segnata da scelte radicali e da una continua ricerca di libertà, la scrittura emerse come una risposta immediata per potersi raccontare: non già un esercizio letterario, ma un gesto necessario.

Diversa, ma altrettanto significativa, è la traiettoria del romanziere e poeta Charles Bukowski. Nei suoi testi affiora una forma di combattimento quotidiano con la realtà più cruda e intima. Tra bar di periferia, lavori precari, rapporti burrascosi con le donne e solitudini urbane, Bukowski raccontava la durezza della vita senza abbellimenti seduto alla sua macchina da scrivere.

Una poesia che rivela una scrittura molto più cinica dei suoi romanzi, uno specchio rotto per guardare il mondo e le sue brutture, senza alcun camuffamento. Sono molte le biografie raccolte dai due autori ma noi vogliamo concludere con Antonia Pozzi: nata in una famiglia dell’alta borghesia milanese, visse una vita breve e tormentata, segnata da una sensibilità estrema e da un senso profondo di inadeguatezza rispetto al mondo che la circondava. Nei versi della Pozzi ecco che la poesia diventa uno spazio di limpida verità e la fragilità personale si trasforma in fotogrammi di una purezza sorprendente.

Se, periodicamente e in modo puerile, si torna a cantare l’elogio funebre del romanzo, la poesia è ancor più bistrattata dal mercato editoriale. C’è chi la considera ostica, incompatibile con i ritmi frenetici della comunicazione contemporanea; eppure, è proprio in questa intensità che risiede la sua unicità.

Quando l’esperienza umana diventa troppo complessa per essere raccontata, la lingua cambia ritmo, accorciandosi e spezzandosi, mozzando il respiro al lettore. Scomoda, aspra, intensa e misteriosa, la poesia coglie l’indicibile. E pur se costretta a convivere con una lingua quotidiana sempre più standardizzata e inquinata da neologismi e inglesismi di ogni sorta, la poesia ci inchioda sulla pagina senza alcun bisogno di spiegare ciò che sentiamo sbocciare dentro l’anima, sia che siano lacrime o sorrisi. Le vite spezzate raccolte nel libro – da Ghiannis Ritsos a Pablo Neruda – ricordano che la poesia non è un lusso per tempi tranquilli. È una forma di salvezza che dobbiamo custodire.