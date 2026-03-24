L'egemonia culturale? Sepolta dal conformismo

Naturalmente si comincia con una domanda: che cos’è il buongusto? Che se ne trascina un’altra: che cosa è cultura e che cosa no? Alla seconda uno può cavarsela con “Tutto è cultura”, che però, così come “Tutto è politica” ci trascina subito sul terreno del nulla. È illuminante che questo gustoso saggio di Andrea Minuz, Egemonia senza cultura - Storia sentimentale di un’ossessione italiana (Silvio Berlusconi editore, pagg. 246, euro 19) si apra con un richiamo a Pierre Bourdieu, per cui l’egemonia culturale era in sostanza un’egemonia del gusto determinata dalle classi elevate e fatta piovere in testa a quelle subalterne. La domanda di cui sopra diventa perciò: “Chi decide che cosa sia o no cultura?”.

C’ERA UNA VOLTA GRAMSCI

Da qui all’aggancio con Antonio Gramsci, è un attimo. Perché secondo Gramsci la battaglia per l’egemonia presuppone che il movimento operaio per affermarsi dovrà impadronirsi degli strumenti culturali di analisi e di costruzione della propria coscienza politica. Peccato che ancora non si sia capito bene se in Italia questa benedetta egemonia culturale sia stata esercitata dalla destra (per esempio democristiana) o dalla sinistra delle università, delle scuole, dei giornali, delle case editrici. Una cosa chiara è che, scissa l’arte dall’impegno politico, passati cioè dall’Einaudi di Calvino e Vittorini si è approdati al riflusso ideologico degli anni Ottanta e a una cultura tutta fatta di alti e bassi, fumetti, b movies. La superiorità intellettuale aggregata nella famosa e pensosa intellighenzia di sinistra, si è disciolta nel brodo del “middlebrow”, traghettata forse suo malgrado dalla trasformazione di un quotidiano come Repubblica in un “partito di Repubblica”, dal moralismo del Partito comunista al Pd dei carrozzoni gay. Ma soprattutto il predominio della cultura si è polverizzato contro la società dei social, dell’uno vale uno dell’esibizionismo Instagram, nella infinita replicabilità di idee infantilizzate e ridotte a meme. Un fenomeno che si sta ripercuotendo sulla ricezione della cultura stessa, laddove la soglia media di concentrazione è di 19 secondi e gli studenti di cinema non guardano Chaplin, Fellini o Kubrick perché non vogliono che i loro film (quelli che al momento girano solo nella loro testa) ne siano influenzati.

Le pagine che Minuz dedica a Veltroni sono irresistibili. Ora che il flagello dei suoi libri sul commissario Buonvino si sta per abbattere nuovamente su di noi come un’invasione di locuste in forma di fiction televisiva, si ricorda che egli «fa tutti i ruoli: politico, sindaco, ministro della cultura, vicepresidente del consiglio, showrunner del Pd, direttore dell’Unità, editore, romanziere, prefatore instancabile, curatore di antologie, di mostre, regista di film, documentari, autore televisivo, editorialista, giallista, presidente del premio Campiello». E pensare che doveva andare in Africa a fare del bene. Molto acutamente Minuz osserva che «se c’è una cosa che la destra assetata di egemonia non potrà mai avere è uno come Veltroni». Questo suo buonismo liquido e pervasivo, verrebbe da dire. La destra ha patito invece, dal dopoguerra in poi, un senso di inferiorità che l’ha portata a costruirsi dal nulla un nuovo immaginario letterario ed estetico, ad esempio fondato sui draghi volanti, le Terre di mezzo e gli hobbit. Se Almirante fosse finito in una sagra Atreju con gente vestita da Gollum gli sarebbe calato il latte alle ginocchia. Non che ci sia niente di male, per carità, nel genere fantasy; è pur sempre un terreno di cultura dell’immaginario.