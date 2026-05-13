Così gli angeli accompagnano 2mila anni di arte

Terribile (che incute timore) è questo luogo. Qui è la casa di Dio e la porta del cielo. Queste parole solenni, incise in latino nella pietra, accompagnano l’ingresso nella grotta-santuario di san Michele Arcangelo, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. Dalla luce del Gargano alla penombra in cui palpitano le fiammelle delle candele e il mormorio delle preghiere, ci si rende conto di varcare davvero una soglia tra terra e cielo. E sulla soglia si staglia in tutta la sua potenza la figura dell’Arcangelo, con il demonio incatenato ai suoi piedi. Gli angeli – possenti, guerrieri, solenni, delicati , silenziosi – che qualche tempo fa si era abituati a invocare come protezione quotidiana ( “Angelo di Dio che sei il mio custode...”) e oggi a volte trasformati in creature dai contorni new age, hanno sempre accompagnato la nostra storia e continuano a farlo. Per averne una testimonianza concreta, si può visitare, da oggi 13 maggio al primo novembre prossimo, la mostra intitolata “Angeli –Messaggeri, custodi e viandanti – Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo”.

Allestita nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori dei Musei Capitolini a Roma, il progetto, nato per accompagnare l’anno del Giubileo, presenta una serie di capolavori che arrivano da musei italiani ed europei per raccontare come pittori e scultori abbiano immaginato e incarnato questi messaggeri del divino, protettori e difensori degli uomini, che con gli uomini camminano. Grazie alla sua accezione commemorativa, ad un anno dalla scomparsa di papa Francesco, la mostra possiede anche un evidente rilievo spirituale. Curata da Massimo Rossi Ruben e Viviana Vannucci, l’esposizione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura, presieduto da Giuseppe Lepore, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Il progetto espositivo vanta un corpus di opere non comune, frutto della sinergia con importanti enti prestatori: dal Museo Real Bosco Capodimonte, dal Museo di Roma, dalla Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, alla Galleria degli Uffizi, alla Collezione Intesa Sanpaolo, Collezione Bnl Bnp Paribas, Gallerie Nazionali di Arte AntiDa sinistra, in senso orario: San Matteo con l’Angelo (1622), Guercino, Musei Capitolini, Roma; Santa Francesca Romana e l’Angelo (1630 ca), Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino, Bnl Gruppo Bnp Paribas; Eros addormentato, statua in marmo, Roma, (II sec. d.C.), Musei Capitolini, Roma; Angelo ribelle su fondo blu cupo (1951/52), Osvaldo Licini, Collezione privata, Milano; Blu oltremare (1997), Omar Galliani, Collezione privata, Bologna; L’Angelo custode (1656), Pietro da Cortona, Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini, Roma ca di Roma, dai Musei Nazionali di Perugia, Direzione Regionale Musei Nazionali dell’Umbria, Pinacoteca Capitolina, Museo Barracco e Fondo Edifici di Culto riuniti per la prima volta in questa occasione. Media partnership: Libero, Il Tempo, Il Giornale. Il catalogo è edito da Gangemi Editore.