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Darderi batte Jodar alle 2 di notte: a Roma è successo di tutto

giovedì 14 maggio 2026
Darderi batte Jodar alle 2 di notte: a Roma è successo di tutto

2' di lettura

Succede di tutto, al Foro Italico: Luciano Darderi vince una partita pazzesca ed è in semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro nella notte romana ha battuto il talento spagnolo Rafa Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in tre ore e 8 minuti di gioco.

Il primo set è stato caratterizzato da un'interruzione di 18 minuti per un problema al sistema di arbitraggio elettronico (legato ai fuochi d'artificio provenienti dallo stadio Olimpico, in cui si è giocata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter) sul 6-5 per Jodar. Decisivo il tiebreak, in cui Darderi ha recuperato sotto 5-2 e chiuso col parziale di 7-5.

Nel secondo set, invece, l'azzurro ha subìto la rimonta di Jodar dopo esser stato avanti 3-0 e con due palle del doppio break a disposizione. Sul 5-4, Darderi ha sprecato anche due match point e ha perso la battuta nell'undicesimo gioco. Decisivo il terzo set, completamente dominato dall'italoargentino che alle 2 di notte ha chiuso con un netto 6-0 (con Jodar che ha accusato anche qualche problema con i crampi alla gamba destra).

Con questo successo, Darderi diventa il decimo italiano a raggiungere almeno una semifinale a livello Masters 1000 e l'ottavo italiano nell'Era Open a raggiungere le semifinali agli Internazionali d'Italia. Venerdì per un posto in finale affronterà Casper Ruud. Oggi alle 13 sul campo Centrale tocca a Jannik Sinner, che nei quarti se la vedrà con il russo Andrey Rublev.

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