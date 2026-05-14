Darderi batte Jodar alle 2 di notte: a Roma è successo di tutto

Succede di tutto, al Foro Italico: Luciano Darderi vince una partita pazzesca ed è in semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro nella notte romana ha battuto il talento spagnolo Rafa Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in tre ore e 8 minuti di gioco.

Il primo set è stato caratterizzato da un'interruzione di 18 minuti per un problema al sistema di arbitraggio elettronico (legato ai fuochi d'artificio provenienti dallo stadio Olimpico, in cui si è giocata la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter) sul 6-5 per Jodar. Decisivo il tiebreak, in cui Darderi ha recuperato sotto 5-2 e chiuso col parziale di 7-5.

Play is currently suspended in Rome because the Coppa Italia final was held 500 meters away and they shot off fireworks at the final whistle, liberating so much smoke that it’s now impossible for Jodar and Darderi to play



God I love Italy pic.twitter.com/77bNXt6qCF — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 13, 2026

Nel secondo set, invece, l'azzurro ha subìto la rimonta di Jodar dopo esser stato avanti 3-0 e con due palle del doppio break a disposizione. Sul 5-4, Darderi ha sprecato anche due match point e ha perso la battuta nell'undicesimo gioco. Decisivo il terzo set, completamente dominato dall'italoargentino che alle 2 di notte ha chiuso con un netto 6-0 (con Jodar che ha accusato anche qualche problema con i crampi alla gamba destra).

Con questo successo, Darderi diventa il decimo italiano a raggiungere almeno una semifinale a livello Masters 1000 e l'ottavo italiano nell'Era Open a raggiungere le semifinali agli Internazionali d'Italia. Venerdì per un posto in finale affronterà Casper Ruud. Oggi alle 13 sul campo Centrale tocca a Jannik Sinner, che nei quarti se la vedrà con il russo Andrey Rublev.