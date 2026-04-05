Vivere la Pasqua consapevolmente, non per tradizione

Ogni anno la Pasqua ritorna, puntuale, per celebrare la risurrezione di Cristo. Eppure, proprio per questo, bisogna porre una domanda scomoda: in quanti ci credono davvero? Non è una provocazione. Basta osservare come la Pasqua viene vissuta oggi. Le chiese si riempiono, le famiglie si ritrovano, si rispettano gesti e tradizioni consolidate. Ma sotto questa superficie condivisa qualcosa si è incrinato. Lo si vede nei dettagli, apparentemente innocui ma rivelatori. Si parla della Pasqua come di un “ponte”, di un’occasione per partire, più che per fermarsi a riflettere. Anche nelle conversazioni la risurrezione raramente entra davvero: si preferisce restare su un terreno più leggero, fatto di auguri formali e abitudini condivise. Persino chi partecipa ai riti, talvolta, lo fa per appartenenza o per tradizione familiare, più che per una convinzione viva.

Nel cristianesimo la morte di Gesù è un evento di rilievo, non è solo un gesto d’amore, ma un atto intenzionale per la redenzione. Un riscatto. Ed è qui che emergono le domande che spesso restano senza risposta: da cosa siamo riscattati? Perché quel sacrificio era necessario? E cosa cambia, concretamente, nella vita di chi crede? Parole come “peccato”, “sacrificio” e “riscatto” oggi risultano estranee al vissuto religioso, talvolta persino respinte. Senza un linguaggio condiviso, anche i concetti si svuotano, lasciando spazio a una religiosità attenuata, più culturale che esistenziale.

Si delinea così una frattura evidente.

Da un lato la tradizione: visibile, rassicurante, condivisa. Dall’altro la fede: personale, esigente, spesso scomoda.

La prima si ripresenta ogni anno. La seconda arretra, si fa silenziosa, talvolta scompare.

L’UOVO E IL SEPOLCRO Non è un caso. Viviamo in una società che ha reso pubblica la tradizione e privatizzato la fede. Ciò che è rituale e riconoscibile viene preservato. Ciò che richiede interrogazione, studio e trasformazione interiore viene spesso evitato. Ma la questione non può essere elusa. Se Gesù è morto per noi e la risurrezione è vera — non come simbolo, ma come evento reale — allora tutto cambia. Cambia il modo di guardare la morte, il dolore, la giustizia. Cambia il rapporto con Dio e con gli altri.

Forse, allora, la questione vera è come si crede. Se la fede è un’eredità culturale, si confonde con la tradizione. Se è invece una scelta consapevole, richiede conoscenza, confronto, anche inquietudine. La Scrittura lo afferma con chiarezza: “Se Cristo non è risuscitato, la vostra fede è un’illusione ... se i morti non risuscitano, allora, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo” (1 Corinzi 15, 17 e 32, TILC).

Tra l’uovo di cioccolato e il sepolcro vuoto c’è una distanza enorme.

Colmarla non è automatico. È un percorso, spesso scomodo, mai lineare.

Ma è proprio lì che la fede smette di essere abitudine e diventa scelta. E forse il senso di tutto sta proprio in questo: nel decidere se vivere la propria fede non per tradizione, con gesti ripetitivi, ma con intenzione e consapevolezza.



