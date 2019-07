ROMA - "Proporrò al prossimo Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza dei Ragionieri di prevedere interventi straordinari a favore dei colleghi commercialisti ed esperti contabili che hanno subito danni in occasione degli eventi di calamità naturale che hanno colpito la fascia adriatica e in particolare l'Abruzzo, le Marche e l'Emilia-Romagna".

Lo ha reso noto Luigi Pagliuca, presidente dell'ente previdenziale della Cassa Ragionieri.

"Gli interventi previsti riguarderanno la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e l'erogazione di sussidi straordinari, così come previsto dal regolamento dell'Istituto.

Si tratta di un piccolo gesto - ha aggiunto Pagliuca - che rappresenta un segnale concreto per i colleghi che vivono e lavorano in questi territori e si trovano a dover far fronte ai disagi di questi giorni. A loro va la solidarietà e la vicinanza della Cassa Ragionieri".