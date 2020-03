Coronavirus, sarà l'epidemia il "cigno nero"? Italia rovinata: il rischio del default sui mercati

07 marzo 2020 a

Lo scenario più improbabile, ma da tenere in considerazione visto che negli ultimi anni il "cigno nero", cioè l' evento inaspettato che mette a rischio l' equilibrio del sistema economico si è ripresentato con una certa frequenza. Non sarà il conto salatissimo della legge di Bilancio 2021 a mandare in default l' Italia. Ma se insieme al costo delle misure del coronavirus si dovessero materializzare anche quello di una eventuale sfiducia dei mercati, la situazione potrebbe complicarsi. Lo scrive il Giornale in edicola sabato 7 marzo. In questi giorni gli analisti stanno ad esempio sondando le agenzie di rating per capire cosa ne pensino di una cura da coronavirus fatta da spesa pubblica in deficit. E le risposte non sono tutte tranquillizanti. In particolare, la soglia del 2,5% nel rapporto deficit/Pil è ritenuta la linea del Piave oltre la quale potrebbe scattare un outlook negativo se non un abbassamento del rating. I giudizi arriveranno in tempi brevi. Il 24 aprile 2020 tocca a S&P, l' 8 maggio a Moody' s.

Un' indicazione del clima lo dà il livello dello spread. Nei primi giorni della crisi da coronavirus è rimasto su livelli tutto sommato bassi. Negli ultimi giorni il differenziale tra Btp decennale italiano e Bund tedesco è arrivato a livelli che ricordano la crisi di governo che ha portato alla fine del primo esecutivo Conte. Ieri ha toccato i 192 punti. Livelli ancora accettabili, anche se non rispecchiano il reale stato dell' economia italiana. Paese dai conti pubblici traballanti ma con un' economia reale solida. Se i mercati dovessero prendere di mira il Belpaese, magari perché convinti che la crisi stia compromettendo la capacità delle imprese di sopravvivere, lo spread potrebbe salire. O detta in altro modo, i rendimenti dei titoli di debito pubblico italiano salirebbero, magari fino a diventare insostenibili. Scenario improbabile, anche perché destabilizzerebbe tutta l' Europa.