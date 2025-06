La riduzione delle tasse è una questione di libertà e democrazia

In questi giorni si è tornato a parlare di ceto medio. Dapprima è stato il Censis, in un rapporto dettagliato, a lanciare l’allarme sul suo progressivo impoverimento, a causa di una tassazione che erode quasi metà di quanto legittimamente guadagnato. Al Censis ha poi indirettamente risposto Giorgia Meloni, annunciando che il governo è al lavoro per diminuire la pressione fiscale sulle classi medie. Che ciò avvenga è importante non solo per evidenti questioni di natura economica, essendo il ceto medio a produrre buona parte della ricchezza su cui si regge il Paese. Lo è, più radicalmente, per il ruolo che la classe media gioca come ceto sociale, cioè per motivi politici e morali. Un ceto medio diffuso, forte e consapevole di sé, è infatti il più solido baluardo che possa esserci a difesa della democrazia e della libertà. Su questo punto i classici del pensiero liberale sono concordi.

Il primo elemento da considerare è l’indipendenza economica che un reddito medio garantisce. Ciò significa che non essendo assillato dalla necessità di guadagnare per sopravvivere (come il povero), oppure per accumulare altro denaro e fare affari (come chi è ricchissimo), il borghese può fare pienamente e unicamente affidamento sulle sue forze e sul suo lavoro. Egli non ha necessità della benevolenza di un padrone o dello Stato e può permettersi, nel tempo libero, di sviluppare un pensiero critico e partecipare attivamente alla vita pubblica. Che è in fondo quel che accadeva nella pòlis greca, ove la politica era appannaggio degli uomini “liberi” che, essendo affrancati dal lavoro affidato agli schiavi, potevano riunirsi nella piazza in assemblea e deliberare. L’età moderna, eliminando la servitù, ha potenzialmente dato a tutti la possibilità di diventare ceto medio e politicamente attivo.