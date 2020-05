Giulio Tremonti a Stasera Italia: "I 36 miliardi del Mes sono un prestito da ridare in 5 anni, una cifra allucinante"

03 maggio 2020 a

Investire i 36 miliardi del Mes nella sanità in 2 anni è semplicemente impossinile. Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, sintetizza così la questione a Stasera Italia, delineando i contorni di una vera e propria truffa politica e mediatica. "Trentasei miliardi da spendere in investimenti per la sanità in due anni è una cifra che chiunque abbia un'esperienza di governo considera allucinante", avverte Tremonti.

Tremonti, altro che Mes: "Il risparmio nei titoli di Stato, salvezza per l'Italia". Gualtieri, ascoltalo





Quello che molti non considerano è come usare e come conteggiare quei soldi: "Un conto è realizzare un ospedale, un costo fisso, ma come li consideriamo i soldi spesi per nuove assunzioni? Secondo punto: quei 36 miliardi vanno resituiti nei successivi 5 anni, quindi non sono a fondo perduto ma sono un prestito. Ora, che un governo come il nostro per quanto serio e credibile riesca a investire quei miliardi e e poi a restituirli io trovo che non stia né in cielo né in terra".

