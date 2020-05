Giorgia Meloni a Non è l'Arena: "Follia nel decreto Liquidità". Garanzia sui prestiti, il regalino del governo alle banche

04 maggio 2020 a

a

a

"Nel Decreto Liquidità c'è una norma folle". Giorgia Meloni punta il dito sul regalino del governo alle banche che rischia di rovinare definitavamente i fortunati imprenditori che riusciranno ad accedere al credito e continuare la loro attività. "Il decreto - spiega la leader di Fratelli d'Italia a Non è l'Arena - consente alle banche di utilizzare la garanzia al 100% dello Stato non per erogare nuovi prestiti, ma per rientrare dei vecchi prestiti, è sufficiente che la banca conceda il 10% in più".

"Ma quale atto d'amore?". Il delirio di Conte sulle banche scatena Nicola Porro: sfogo selvaggio in diretta tv

In soldoni: "Se io sono un artigiano che aveva un prestito di 10mila euro con la banca, basta che la banca me ne dia solo mille in più per poter avere la garanzia dallo Stato sugli 11mila euro". "Le banche non fanno beneficenza...", ribatte Giletti sottolìneando l'errore nella stesura della norma da parte del governo. "Ma Conte ha chiesto un gesto d'amore", fa notare la Meloni con un sorriso sconcertato. "Per me le banche non fanno l'amore, fanno sesso. Vanno al punto", chiosa il padrone di casa con amara ironia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.