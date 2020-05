Wealth Tech, il webinar sull'intelligenza artificiale nella gestione patrimoniale: mercoledì 27 maggio alle 16.30

27 maggio 2020 a

a

a

L'evento Wealth Tech: l'intelligenza artificiale nella gestione patrimoniale. si terrà mercoledì alle ore 16:30. Segui il webinar per capire come l’intelligenza artificiale ci aiuta nella gestione dei tuoi risparmi. Registrati e riceverai i link per la diretta del tutto gratuita. Euclidea è la prima WealthTech Company in Italia. Attraverso l’utilizzo di algoritmi proprietari e l’esperienza consolidata dei propri professionisti si pone l’obiettivo di rendere la gestione del risparmio semplice e accessibile a tutti

Qui tutte le informazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.