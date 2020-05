Carlo Verdelli, Dagospia: alle 16 l'incontro per passare al Corriere della Sera, che siluro contro Repubblica

27 maggio 2020 a

La mossa di Urbano Cairo? Presto detto: Carlo Verdelli, l'ex direttore di Repubblica, cacciato in malo modo da John Elkann circa un mese fa. L'indiscrezione viene rilanciata da Dagospia, dove si legge: "Carlo Verdelli si avvia verso via Solferino. Alle 16 - di oggi, mercoledì 27 maggio, ndr - l'incontro con Urbanetto Cairo e Luciano Fontana per definire la collaborazione con il Corriere della Sera in qualità di editorialista". Insomma, Cairo cerca subito Verdelli e per l'ennesima volta mostra tutto il suo fiuto per gli "affari". Già, perché Verdelli era molto amato dai lettori di Repubblica, da cui come detto è stato allontanato in modo molto brusco. E, per quanto molto schierato, per quanto molto più a sinistra di quanto sia il Corriere della Sera, in un momento di sfiducia dei lettori nei confronti di Repubblica, per Cairo, potrebbe rivelarsi un ottimo affare.

