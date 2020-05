Gad Lerner, il primo editoriale sul Fatto Quotidiano: "Qui non ci sono padroni. Repubblica? Monarchia assoluta"

26 maggio 2020 a

a

a

Gad Lerner ha scelto il contismo militante e gli amici dei magistrati. Dopo l’addio polemico dei giorni scorsi a Repubblica, il giornalista ha trovato una nuova casa al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio e non ha risparmiato critiche all’ormai ex editore. Il tutto nel primo editoriale firmato sul "gazzettino delle procure", nel giorno tra l'altro del restyling grafico. “Exor ha optato per la monarchia assoluta” quando ha deciso di licenziare senza preavviso Carlo Verdelli e di assumere la gestione operativa di Repubblica. Ciò ha spinto Lerner a dare le dimissioni e soprattutto a scegliere il quotidiano diretto da Travaglio “benché sussistano divergenze profonde su politica giudiziaria, carceri, immigrazione”, premette. Per il giornalista quella del Fatto è una “scelta obbligata” ma allo stesso tempo “assai stimolante”: inoltre si è detto “contento di lavorare in un giornale senza padroni”. Se ne è convinto lui…

Pietro Senaldi a L'Aria Che Tira: "Pd agitato perché ha perso Repubblica. Non lo dico io, ma Gad Lerner"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.