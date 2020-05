Che tempo che fa, inquietante rivelazione di Carlo Verdelli sulle minacce di morte: "Quando sono finite"

18 maggio 2020 a

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 2, ecco ancora Carlo Verdelli. E nella puntata trasmessa domenica 17 maggio, l'ex direttore dei Repubblica rivela dei dettagli un poco inquietanti relativi alle minacce di morte che lo hanno tormentato per lungo tempo. "Dal 17 aprile - spiega Verdelli - non ho ricevuto nessuna nuova minaccia. Meglio da un certo punto di vista. Mi chiedo se valga la pena di continuare con questa scorta", conclude (per le continue e ripetute minacce di morte, al direttore era infatti stata assegnata la scorta). E di inquietante c'è il fatto che il 17 aprile è stato il suo ultimo giorno da direttore a Repubblica.

