Gad Lerner, Dagospia: "La telefonata di De Benedetti per convincere Verdelli"

Un flash, rilanciato su Dagospia, in cui si dà conto di qualche retroscena sul "mercato" dei giornalisti, in gran fermento con le uscite dalla Repubblica di John Elkann e il lancio, previsto per settembre, di Domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti. Dago infatti ci fa sapere che "Carlo Verdelli ha rifiutato non solo la proposta di Carlo De Benedetti di dirigere Domani, ma ha detto no grazie anche all'invito di Marco Travaglio di collaborare al Fatto Quotidiano". Insomma, un roboante due di picche a Marco Manetta. Ma non è finita, Dago infatti aggiunge: "Tanto per la cronaca, Gad Lerner è rimasto di sasso quando CdB lo ha chiamato ma non per dirigere Domani, ma solo per convincere Verdelli...". E infatti, Lerner ha firmato proprio con il Fatto Quotidiano, di cui è nuovo collaboratore.

