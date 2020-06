Luca Palamara, la prima pagina del Tempo: "Tonno espiatorio", Franco Bechis accusa l'intera magistratura

21 giugno 2020 a

Un altro titolo ficcante, sarcastico, pungente e cattivo. Si parla del titolo di apertura de Il Tempo di domenica 21 giugno. Un titolo cattivo più che contro Luca Palamara, protagonista della prima pagina, contro tutta la magistratura. Franco Bechis, infatti, sceglie "il tonno espiatorio". Che sarebbe ovviamente Palamara, il riferimento è al celebre sfogo di Cossiga che, in diretta tv, lo apostrofò sostenendo che avesse faccia e cognome da tonno, appunto. Anzi, doppio riferimento: "Non farò da capro espiatorio", ha tuonato Palamara ieri, dopo l'espulsione dall'Anm. Ne segue, "il tonno espiatorio". Tesi che Bechis condivide e rilancia, appunto, per attaccare la magistratura. Recita l'occhiello: "L'Anm caccia Palamara. Che si difende: Pago colpe di tutti. È vero, e i magistrati non possono far finta di niente", conclude.

