Le Corti danno giudizi sulle leggi e criticano l'operato del governo nel silenzio di tutti

Presi, distratti e quant’altro dai cortili dei partiti, di opposizione e un po’ anche della maggioranza, diciamocelo pure, con quelle distinzioni pur tattiche più che strategiche tra forze che si contendono nel centrodestra qualche decimale di punto nei sondaggi, ho paura che ci stia sfuggendo, se non ci è già sfuggito, ciò che avviene nelle Corti, al maiuscolo. Mi riferisco, in particolare, alla Corte di Cassazione ospitata nel Palazzaccio- nomen homini, verrebbe voglia di dire- sotto lo sguardo del povero Camillo Benso di Cavour che le contende il dominio dell’omonima piazza romana - e della Corte Costituzionale dirimpettaia del Quirinale.

La Corte Costituzionale, nota anche come Consulta per l’omonimo palazzo che la ospita, dovrebbe sentirsi in una botte di ferro, presidiata dall’articolo 134 della Costituzione. Che le conferisce l’esclusiva del giudizio - testuale, e inappellabile - “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi fora di legge, dello Stato e delle Regioni”. Nonché “sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni”. E infine “sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica”: l’unico imputato eccellente rimastole peraltro dopo la riforma del 1989 che affidò i ministri agli omonimi tribunali della magistratura ordinaria.

La Corte di Cassazione depositaria del terzo grado di giudizio nei processi civili e penali dispone, fra gli altri, di un ufficio chiamato “Massimario”, dove si avvicendano 37 giudici che saremmo autorizzati a considerare degli eccellenti archivisti, essendo il loro compito quello – si legge nei testi ufficiali- dell’”analisi sistematica della giurisprudenza per creare le condizioni di un’utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla Corte) necessaria per il migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte”. Vi risparmio altri riferimenti testuali anche per esigenze e considerazioni climatiche, non essendo umano sfidare la vostra pazienza col caldo che fa.

Ebbene, questo ufficio - ripeto - del Massimario della Cassazione, sfidando anche la capacità di comprensione e di fede del ministro della Giustizia Carlo Nordio, dichiaratosi “incredulo” fra le proteste solite dei suoi ex colleghi magistrati e della loro associazione, ha emesso un documento di ben 139 pagine di esame critico, cioè contrario, della legge sulla sicurezza appena approvata dalle Camere convertendo un decreto sventolato nelle piazze dalle opposizioni come una specie di manifesto del governo autoritario, parafascista e simili in carica.

Di questa legge sono state contestate nel documento della Cassazione sia la necessità e l’urgenza richieste dalla Costituzione per percorrere il sentiero abbreviato del decreto-legge, sia una trentina di “contenuti”, diciamo così. Cioè di norme che nella loro presunzione di garantire di più l’ordine e i diritti dei cittadini, magari privati della loro abitazione o della loro mobilità, creerebbero solo disordine, ingiustizia e prepotenza.

Per i timbri che l’accompagnano, perla carta intestata sulla quale è stato scritto e per la diffusione avuta anche grazie alla incompetenza - perché negarcelo fra di noi? - di una certa informazione che ha annunciato la “bocciatura” della legge, a suon di “schiaffi” per il governo che l’ha proposta, per il Parlamento che l’ha approvata e per il Presidente della Repubblica che l’ha promulgata; per tutto questo, dicevo, il documento della Cassazione è diventato la bandiera delle opposizioni. Come un altro, diffuso attraverso il manifesto, contro i noti accordi con l’Albania in tema di immigrazione.

Dalla Corte Costituzionale, cortili interni e adiacenze, non ho sentito levarsi neppure un sospiro non dico di protesta ma almeno di disagio. Niente. Un colpo di sole, del resto stagionale, sembra avere colpito tutti. Il sistema sembra entrato in ferie anticipate, non potendo le opposizioni, anche per tornaconto politico, scommettere sulle elezioni anticipate.