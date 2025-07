Busta paga, addio privacy: come puoi vedere lo stipendio di ogni collega

Dal 2026 si potranno conoscere le buste paga dei colleghi: lo ha deciso la Direttiva Europea 2023/970, che impone maggiore trasparenza in questo settore. In questo modo, lavoratrici e lavoratori potranno conoscere gli stipendi di tutti, suddivisi per genere e ruolo. Le imprese, dal canto loro, hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per adeguarsi alla nuova direttiva. Dopodiché, come spiega il Corriere della Sera, rischiano sanzioni e saranno chiamati a dimostrare di non aver fatto alcuna discriminazione.

Si tratta di un cambiamento importante in Italia, dove finora c'è sempre stato il "segreto salariale". Il datore di lavoro è sempre stato tenuto a rispettare la riservatezza sui dati all'interno della busta paga. Il cedolino, in effetti, contiene informazioni sensibili che non possono essere divulgate. Tra queste finora è stato incluso anche lo stipendio. Ora, però, la direttiva dell’Unione Europea, imponendo il divieto del segreto salariale, prevede che non lo sia più. Il provvedimento, in particolare, stabilisce che i lavoratori abbiano il diritto di conoscere i livelli retributivi individuali e medi, suddivisi per genere, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. E la risposta da parte del datore di lavoro deve arrivare entro e non oltre due mesi dalla data in cui viene presentata la richiesta.