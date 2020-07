Mes, il sondaggio che mette in difficoltà Giuseppe Conte: il 51 per cento degli italiani contrario

01 luglio 2020 a

Ufficiale: il governo si spaccherà sul Mes. Ad avallare la teoria del centrodestra il sondaggio di Lab2101 che parla della maggioranza assoluta, il 51 per cento degli italiani, contraria al Meccanismo europeo di stabilità. Le cifre snocciolate da Roberto Baldassari per Affaritaliani.it mettono in grande difficoltà l'esecutivo a guida Giuseppe Conte. Il premier infatti è tirato per il colletto: da una parte di Pd intenzionato ad accettare i 36 miliardi dall'Europa, spendibili solo per ciò che riguarda la sanità, dall'altra il Movimento 5 Stelle da sempre contrario alla misura che prevede un prestito e non un aiuto.

A rendere il tutto più complicato la prova di forza di Nicola Zingaretti che ha chiesto di prendere in fretta una decisione sul Mes. Un vero e proprio pressing, quello del Pd, sul premier che deve fare i conti con i pentastellati, i veri promotori della sua scalata alla presidenza del Consiglio. E così Conte non può fare altro che fare quello che gli viene meglio: prendere tempo.

