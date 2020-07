Marco Travaglio, la foto di Berlusconi che piange e l'insulto nel titolo: l'ultima vergogna sul Fatto Quotidiano

13 luglio 2020 a





Per comprendere l'ossessione che nutre Marco Travaglio nei confronti di Silvio Berlusconi - qualora qualcuno avesse ancora bisogno di comprendere tale ossessione, imbarazzante - basti pensare che oggi il direttore ha vergato un editoriale dal titolo: "Una vita da Caimano \ 4", ovvero parte quarta. Il quarto consecutivo. Articoli pieni zeppi di livore sul Fatto Quotidiano per cercare di depotenziare lo scandalo-magistratura relativo alla condanna nel processo Mediaset aperto dalle parole del giudice Amedeo Franco. Ma tant'è, oltre agli articoli vergati da Travaglio, ci sono anche le pagine del suo giornale. E a pagina 19 del Fatto Quotidiano di lunedì 13 luglio appare la porcheria che potete vedere qui sotto. Una paginona tutta dedicata al giorno della condanna, in cui si vede anche Berlusconi piangere. Ma a mettere i brividi è il titolo: "B. delinquente ufficiale e la piazza amica lo assolse". La prova provata di un'ossessione e un'inclinazione manettara, quella di Travaglio, che con discreta approssimazione non si risolverà mai.

