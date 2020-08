Immigrazione, il durissimo titolo del Tempo contro il governo: "Fenomeni da barcone"

03 agosto 2020 a

Il titolo di apertura de Il Tempo di lunedì 3 agosto è tutto dedicato al tema-immigrazione. Agli sbarchi fuori controllo che stanno colpendo le coste italiane, il tutto davanti a un governo che non sa come affrontare l'emergenza e assiste imbelle, spalancando le porte e i porti a migliaia di migranti, molti dei quali positivi al coronavirus. E sul quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis si legge: "Al governo si accorgono che gli sbarchi sono fuori controllo. E fanno ciò che gli riesce meglio: una bella sceneggiata. Luigi Di Maio si travesta da sovranista e fa il duro, il Pd si trincera dietro i soliti slogan. Non cambia niente e tutti contenti". Questo era l'occhiello, che introduce un titolo, feroce ed azzeccatissimo: "Fenomeni da barcone". Governo colpito e affondato. Il titolo fa riferimento ad un commento del vicedirettore, Francesco Storace.

