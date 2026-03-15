Finanza, chi sta scommettendo sull'Italia: un segnale decisivo

Cambia la geografia del debito pubblico italiano: nel 2025 è cresciuta in maniera marcata la presenza degli investitori stranieri e delle famiglie, mentre si è ridotto il peso della Banca d'Italia rispetto agli anni del quantitative easing e la crisi del 2012. Su 3.095,5 miliardi di euro complessivi, la composizione dei sottoscrittori di bot e btp vede al primo posto gli investitori stranieri, con 1.061,8 miliardi, pari al 34,3% del totale. Seguono le banche italiane con 622,2 miliardi (20,1%), la Banca d'Italia con 574,1 miliardi (18,6%), le famiglie con 448,9 miliardi (14,5%) e i fondi d'investimento con 386,9 miliardi (12,5%). È quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Unimpresa, secondo cui il confronto con il 2024 evidenzia soprattutto la forte crescita della componente estera. Gli investitori stranieri sono passati da 916,0 miliardi a 1.061,8 miliardi, con un aumento di 145,8 miliardi in un solo anno e una quota salita dal 30,9% al 34,3%: dal 2022 al 2025 gli investitori stranieri hanno portato oltre 330 miliardi aggiuntivi sul debito italiano, segnando un inequivocabile ritorno di fiducia dei mercati internazionali verso i titoli di Stato.

Nello stesso periodo si è ridotta la presenza della Banca d'Italia, scesa da 642,1 miliardi (21,6%) a 574,1 miliardi (18,6%), con una diminuzione di oltre 68 miliardi. Crescono invece le famiglie, che aumentano le loro detenzioni da 417,5 miliardi a 448,9 miliardi, cioè +31,4 miliardi, portando la quota dal 14,1% al 14,5%. In aumento anche le banche italiane, passate da 596,6 miliardi a 622,2 miliardi (+25,6 miliardi), mentre i fondi d'investimento registrano un lieve calo da 394,7 miliardi a 386,9 miliardi. Per quanto riguarda le banche, il dato del 2025 va letto anche alla luce di un confronto storico. Gli istituti di credito italiani detenevano circa 195 miliardi di titoli di Stato nel 2000, pari al 14,4% del debito pubblico. La loro esposizione è cresciuta progressivamente negli anni successivi, fino a raggiungere il picco nel 2013, quando le banche possedevano circa 654 miliardi di Bpt, pari al 30,6% del debito complessivo. Negli anni successivi si è avviato un progressivo ridimensionamento della quota bancaria, che nel 2022 era scesa a 666,3 miliardi (24,1%), fino ad arrivare ai 622,2 miliardi del 2025, pari al 20,1% del totale. Il confronto con il 2022 mostra cambiamenti ancora più marcati nella struttura dei sottoscrittori.

In tre anni gli investitori stranieri sono cresciuti da 731,4 miliardi a 1.061,8 miliardi, con un aumento complessivo di 330,4 miliardi, mentre la loro quota sul debito è salita dal 26,5% al 34,3%. Nello stesso periodo si riduce il peso della Banca d'Italia, che passa da 721,1 miliardi (26,1%) a 574,1 miliardi (18,6%), con una diminuzione di oltre 147 miliardi. Molto significativa anche la crescita delle famiglie, che aumentano la loro esposizione da 262,8 miliardi nel 2022 a 448,9 miliardi nel 2025, cioè +186 miliardi in tre anni. La quota dei risparmiatori italiani sul debito pubblico sale così dal 9,5% al 14,5%. I fondi d'investimento restano invece sostanzialmente stabili nel periodo considerato, con circa 387 miliardi di titoli detenuti nel 2025. «La base dei sottoscrittori si è progressivamente ampliata e diversificata. È un segnale importante di maturità del mercato dei titoli di Stato italiani e di fiducia complessiva verso il Paese. Il fatto che gli investitori stranieri siano tornati a detenere oltre mille miliardi di titoli e che, allo stesso tempo, le famiglie italiane abbiano rafforzato la loro partecipazione al finanziamento del debito pubblico dimostra che l'Italia riesce ad attrarre capitali sia all'interno sia all'estero», commenta il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi.