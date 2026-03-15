Fisco, controlli sui pagamenti in tempo reale: fine corsa per gli evasori

Il Fisco affina le sue armi. Nuovi strumenti per stanare nero ed evasori fiscali. Un sistema che supervisiona in tempo reale ogni pagamenti, incrociandolo con fatture e scontrini. Nuovi controlli già operativi.

La stretta prende forma nel nuovo atto di indirizzo per il triennio 2026-2028, firmato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo scorso 25 febbraio, che ridisegna il modello di vigilanza fiscale: meno verifiche fondate soltanto su documenti e dichiarazioni presentate a posteriori, più analisi continue dei dati che accompagnano l'attività economica giorno per giorno. La leva decisiva è la digitalizzazione, chiamata non solo a raccogliere informazioni ma a rendere più rapido l'intervento dell'amministrazione e, allo stesso tempo, ad accelerare i rimborsi verso chi risulta in regola.