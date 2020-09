Tasse non pagate? Siamo fregati: Comuni e Regioni potranno spiarci il conto corrente

12 settembre 2020 a

Una multa o un bollo auto non pagati e Comuni e Regioni potranno entrare nei nostri conti correnti. Non solo Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, quindi. Ora anche gli enti locali avranno libero accesso all'archivio dei rapporti finanziari quando è necessario per la riscossione dei tributi. Una vera rivoluzione, che potrebbe mettere a rischio il diritto alla privacy e non solo. A prevederlo è una nuova norma contenuta nel Decreto Semplificazioni ora convertito in legge.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere più efficiente la riscossione di imposte e tasse di competenza. Di fatto però la nuova regola consente l'accesso ad un'enorme banca dati senza prevedere alcun meccanismo di controllo per i funzionari degli enti che dovranno entrare nei conti. Il nodo sta tutto nella delicatezza delle informazioni in questione. Tant'è che finora aveva sempre prevalso un uso molto prudente di questo strumento anti-evasione. La stessa Guardia di finanza non poteva accedere direttamente a questi dati, ma doveva necessariamente ottenere il via libera dall'Agenzia delle entrate.

Con il Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 era già stato prevista la possibilità per Regioni, Province e Comuni di accedere all’anagrafe tributaria, ma non venivano citati espressamente i dati sui conti correnti. Nel decreto Semplificazioni, invece, viene specificato che gli enti locali, per semplificare il processo di riscossione delle loro entrate, potranno accedere non solo ai dati dell'anagrafe tributaria, ma anche a quelli estremamente sensibili, contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari.

Ciò che manca al momento sono delle misure di sicurezza a presidio dei nostri dati. Anche perché l'archivio dei rapporti finanziari negli ultimi tempi è stato sempre più arricchito. Ed oggi contiene numerose informazioni: dall'ammontare delle movimentazioni effettuate ai saldi iniziali, finali e intermedi di ogni singolo rapporto bancario di ogni contribuente.



