Dynamica Retail, professionalità e innovazione nella cessione del quinto

29 settembre 2020 a

a

a

L’azienda si occupa di prestiti a fronte di cessione del quinto dello stipendio e della pensione da più di 10 anni. Numerosi i servizi innovativi sviluppati, offerti al cliente con precisione e professionalità.

Dynamica Retail SpA è una società di intermediazione finanziaria specializzata nell’erogazione di prestiti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento. L’azienda è nata nel 2009 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di manager dall’esperienza più che trentennale nel settore. Durante gli anni si è distinta per aver sviluppato una serie di soluzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico come la procedura a distanza che permette di richiedere e ottenere una cessione del quinto online . La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una tipologia di prestito prevista in Italia da estinguersi attraverso trattenute dirette sul salario o sulla pensione, fino ad un massimo di un quinto dell’emolumento valutato al netto delle ritenute. Si tratta di un finanziamento semplice e comodo che prevede il rimborso del capitale con addebito direttamente sullo stipendio o sulla pensione, senza alcun impegno. Questa forma di credito al consumo venne introdotta al fine di agevolare l’accesso al credito da parte dei dipendenti statali in un momento storico particolarmente complicato, il secondo dopo guerra. In questa maniera si cercò di dare garanzie ai creditori attraverso la solidità del salario dei dipendenti pubblici, consentendo allo stesso tempo a questi ultimi di accedere ad una forma di credito. Al giorno d’oggi, in seguito a diverse modifiche normative, anche i dipendenti privati possono accedere a questa forma di credito.

Durante il lockdown e ancora oggi in pieno stato di emergenza sanitaria, i servizi di cessione del quinto a distanza di Dynamica sono stati molto richiesti.

Questa procedura permette di richiedere una cessione del quinto comodamente da casa, firmando tutta la documentazione in modalità digitale e online. Grazie alla piattaforma di video riconoscimento Vysta infatti, gli utenti possono entrare in contatto e interagire con un operatore, firmare digitalmente i contratti e seguire lo stato della pratica direttamente dall’area riservata nel sito web. In questa maniera è possibile ricevere notizie di avanzamento della pratica, e occuparsi di tutto comodamente da casa. Per chi dovesse preferire invece i documenti cartacei o non avesse molta familiarità con il web, l’azienda offre il servizio Dynamica Express: sarà Dynamica a provvedere a mandare un corriere a casa del cliente a consegnare i documenti e a ritirarli dopo la firma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.