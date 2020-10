Coronavirus, Cina "unico Paese al mondo". Pandemia nata a Wuhan? Emergenza finita: Pil in crescita al 4,9%

19 ottobre 2020 a

Un caso strano quello della Cina. Il primo Paese che si è ammalato e anche il primo a guarire. Fin qui nulla di così strano, se non fosse che Pechino registra una crescita del Pil pari al 4,9 per cento rispetto a un anno fa, in concomitanza con l'abbassamento dei numeri di contagi. Un fatto a dir poco surreale, soprattutto se si considera che stando alle stime del Fondo monetario internazionale sarà l'unico paese al mondo a chiudere il 2020 con la ricchezza nazionale in crescita. L'Italia, infatti, non vanta la stessa fortuna. Anzi, è già prevista una contrazione dell'economia al 10,6 per cento.

Ma la Cina va oltre e vive un balzo a settembre anche nella produzione industriale. Questa volta addirittura al 6,9 per cento su base annua. Insomma l'economia cinese ha conquistato la pole position sul 2021, in barba all'emergenza Covid partita proprio dal mercato Wuhan.

