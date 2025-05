Lorenzo Musetti, Adriano Panatta "massacrato" per questo post: "Non è da tutti"

Il commento di Adriano Panatta su Lorenzo Musetti ha scatenato gli haters. La leggenda del tennis italiano aveva espresso un suo pensiero sull'azzurro, che aveva da poco archiviato la pratica Zverev in due set: "Ieri sera Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente. Lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza, invece forse non tutto è perduto. Grazie Lorenzo ma soprattutto complimenti, sei un gran bel giocatore!!".

Ma sotto al suo post du X sono comparsi commenti di utenti indignati per le sue parole: "Questa però non l’ho capita. Allora Borg, Lendl, Wilander, Courier, Agassi, Muster, Ferrero, Nadal, Djokovic, Medvedev, solo per citare i n. 1 della classifica recente, non giocavano veramente a tennis?", "Sarebbe stato meglio fare complimenti senza sminuire gli altri, ma non è da tutti", "Abbiamo capito sior Panatta, rottamiamo Sinner tanto è il nr 1 solo perché ha avuto culo Vuoi mettere uno che sa giocare a tennis con uno che lancia lavatrici".

Così Panatta si è trovato costretto a postare un secondo commento dal tono piuttosto polemico: "Mi dispiace che qualcuno non abbia capito il senso del mio commento, non voleva certamente sminuire un altro tipo di gioco ne tantomeno qualche giocatore di oggi o del passato. Però è anche vero che non posso pretendere troppo…".