Pirelli confermata leader mondiale di settore in indici di sostenibilità Dow Jones

Pirelli si conferma leader mondiale di Sostenibilità per il settore Automobiles & Components negli indici Dow Jones Sustainability World e Europe. È quanto emerge dalla revisione degli indici condotta annualmente da S&P Global attraverso SAM.

Il gruppo della Bicocca ha registrato un punteggio complessivo di 84 punti, contro la media di settore pari a 35. Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli, ha commentato: “La conferma della leadership mondiale di Pirelli nell’indice Dow Jones riconosce ancora una volta il valore dell’integrazione della sostenibilità nella strategia di sviluppo della nostra azienda. Il costante impegno nel migliorare gli impatti economici, sociali e ambientali lungo tutta la catena del valore, dalla scelta dei fornitori alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dal rispetto per l’ambiente alle performance di sostenibilità dei nuovi prodotti, sono per noi la base imprescindibile di un business model che punta alla creazione di valore per tutti gli Stakeholder.”

Manjit Jus, Global Head of ESG Research and Data di S&P Global, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Pirelli per il risultato ottenuto negli indici Dow Jones Sustainability World e Europe. Distinguersi nel DJSI significa essere un leader di sostenibilità nel proprio comparto. Con un numero record di aziende che hanno partecipato alla valutazione della sostenibilità aziendale 2020 e regole ancor più stringenti per esservi inclusi, il riconoscimento è un elemento di distinzione dell'azienda e premia il suo continuo impegno nei confronti delle persone e del pianeta”.

Lanciati nel 1999, gli indici di sostenibilità Dow Jones di S&P Global sono tra i più rilevanti indici borsistici in tema di sostenibilità a livello mondiale. L’analisi annuale copre più di 7.300 aziende e circa il 95% della capitalizzazione di mercato globale.

