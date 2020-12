Cashback al via l'8 dicembre: ecco come ottenere 150 euro sul conto corrente il prossimo febbraio

01 dicembre 2020 a

Tutto è pronto per far partire il cosiddetto cashback. Si inizia l'8 dicembre con una fase sperimentale, che si concluderà a fine anno, per poi entrare a pieno regime nel 2021. Come funziona questo meccanismo? Ai consumatori che pagheranno i loro acquisti con strumenti digitali come Satispay, PayPal o carte sarà riconosciuto un rimborso del 10% delle spese, con un limite massimo di 15 euro a operazione e un tetto complessivo del valore degli acquisti di 1.500 euro. Dunque il cashback non potrà superare i 150 euro. E ai primi 100 mila aderenti che faranno il maggior numero di transazioni spetterà anche un extra bonus, che nel 2021 potrà arrivare fino a 3mila euro. Come spiega il Corriere della Sera, per partecipare al cashback di Stato è necessario scaricare l'App IO sul proprio cellulare, iscriversi con la propria identità digitale, registrare gli strumenti di pagamento e indicare il codice Iban. Per quanto riguarda l'identità digitale, è possibile utilizzare lo Spid oppure la carta d'identità elettronica.

Il sistema di cashback entrerà a pieno regime dal primo gennaio 2021. Ma è previsto un "incentivo" extra di 150 euro nel periodo natalizio, grazie alla fase pilota che partirà l’8 dicembre e terminerà a fine 2020. Per ottenere il cashback, che sarà accreditato sul conto corrente entro il 28 febbraio 2021, bisognerà effettuare un minimo di 10 transazioni (minimo di 50 a semestre a partire dall'anno prossimo), oltre a essersi iscritti sull’App IO. L'obiettivo è quello di incentivare i pagamenti digitali e contrastare l’evasione. Il "rimborso", inoltre, sarà riconosciuto solo per i pagamenti nei negozi fisici e per l’acquisto di servizi erogati da professionisti come l’elettricista, il medico o l’avvocato, purché avvengano tramite Pos. Escluso, quindi, l'e-commerce. Oltre al cashback c'è, poi, la lotteria degli scontrini: chi farà acquisti con moneta elettronica potrà partecipare anche all’estrazione "zero contanti" di premi settimanali e mensili nell’ordine rispettivamente di 25mila e 100mila euro. Già da oggi è possibile registrarsi sul sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/ per ottenere il proprio codice lotteria, che dovrà essere comunicato all’esercente in fase di pagamento. Con lo stesso scontrino elettronico sarà possibile partecipare a più estrazioni e i premi saranno tutti esentasse.

