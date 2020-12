Oregoldsafe, orgoglio italiano alla conquista d'Europa: la compravendita di oro da investimento

09 dicembre 2020 a

Milano, capitale finanziaria d’Italia, si appresta a divenire leader in Europa in un settore, quello della compravendita di oro da investimento, che negli ultimi decenni è stato esclusivo appannaggio dei rivenditori dei paesi anglosassoni del vecchio continente: Regno Unito, Germania e Austria, in particolar modo. Sono questi gli auspici di Krysos Srl, Operatore Professionale in Oro, iscritta all’apposito Albo redatto dalla Banca d’Italia, e che ha a Milano il suo quartier generale.



“Tutto ciò sarà possibile grazie al progetto industriale avviato nel 2011, anno di fondazione della società che amministro.”, ci racconta Cristina Brasola. “Progetto che ci ha permesso di crescere con un tasso oggi superiore al 2500%, passando dai 2 milioni di euro di fatturato iniziali agli oltre 50 milioni superati nel 2020”. “Il Financial Times, quotidiano economico-finanziario inglese, ha inserito per ben 3 volte, negli ultimi 4 anni, la nostra società tra le FT-1000, le mille aziende maggiormente in crescita nel vecchio continente e che si sono distinte per i processi di innovazione adottati per favorirne la crescita.”, continua il suo racconto l’AD, “La redditività dell’azienda è stata sempre re investita generando un circolo virtuoso. Ed è stato così possibile creare sempre più incisive modalità commerciali, poi maturate nella creazione della nuova piattaforma online, lanciata nel giugno del 2020. e che abbiamo chiamato Oregoldsafe”.



Sulla piattaforma è possibile acquistare Oro da Investimento, ossia lingotti e monete d’oro puro, e di entrarne in possesso con prezzi vicini alle quotazioni di borsa: “Una delle peculiarità di Oregoldsafe è proprio quella di permettere agli utenti di ridurre al minimo la differenza tra il prezzo pagato ed il valore reale dell’oro in borsa, agevolando in questo modo il fine dell’acquisizione di metallo prezioso: la salvaguardia del potere d’acquisto dei fondi utilizzati per l’approvvigionamento.”, aggiunge Massimiliano Barrotta, direttore commerciale dell’azienda, “Tramite la piattaforma, gli utenti possono gestire gli acquisti, le spedizioni e le rivendite, oppure usufruire del servizio di custodia, assicurato al 100%, offerto a fronte di commissioni molto convenienti, inferiori all’1% del valore dei beni su base annua.”. Sulla piattaforma è possibile così acquistare lingotti in oro puro 24kt in vari tagli (da 10 a 1000gr) prodotti in Svizzera da Argor-Heraeus (una delle storiche e rinomate raffinerie a livello globale), ma anche monete d’oro coniate dalle zecche più note del mondo: la Royal Mint Inglese (che da oltre 200 anni produce la “Gold Sovereign” chiamata in Italia “Sterlina d’Oro), è una di queste.



“L’interesse verso l’acquisto di oro da investimento in Europa è sempre più crescente, complici le insicurezze economiche degli ultimi due decenni”, aggiunge il direttore, “L’oro da investimento, fisico e tangibile, gode di un altro grande vantaggio, cioè la possibilità di acquisirlo in esenzione IVA, cosa, quest’ultima, che non è concessa a nessun altro metallo prezioso. La sua immediata rivendibilità, all’occorrenza e a prescindere dalla forma, contribuisce infine ad assegnare all’oro fisico lo status di eccellenza tra i beni rifugio.” Su Oregoldsafe, la funzione di rivendita è integrata. L’azienda si impegna al riacquisto dei prodotti e, anche in questo caso, con prezzi riservati e concorrenziali. “Abbiamo creato questa piattaforma dedicata all’oro”, conclude l’Amministratrice,”per permettere ai clienti di Oregoldsafe di poter attingere alle disponibilità e alle richieste di mercato con meno costi possibile di intermediazione.” Le recensioni dei clienti su Oregoldsafe, reperibili online, convengono nel sottolineare due aspetti fondamentali del servizio offerto dalla società: la perfetta cura del cliente e delle sue necessità e la convenienza delle proposte di acquisto, Questi due aspetti sono sostenuti da una fruibilità e semplicità di utilizzo della piattaforma che non ha precedenti nel settore dei metalli preziosi. Questo l’indirizzo web della piattaforma.

