Auto, la stangata in manovra: ecco di quanto aumenta il prezzo della revisione

Il costo della revisione dell’auto aumenterà di quasi 10 euro: la doccia fredda arriva insieme all’approvazione di circa 300 emendamenti alla manovra in commissione Bilancio alla Camera. In particolare, la norma in questione introduce anche un buono “veicoli sicuri”. Questo prevede che la prima revisione fatta entro tre anni sarà esentata dall'aumento, ma il bonus varrà una sola volta e per un solo veicolo se si possiedono più auto. Tra gli emendamenti poi ci sono anche altre misure, come la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, parcheggi dedicati alle neomamme, fondi per i lavoratori esposti all'amianto e incentivi per la digitalizzazione del processo tributario.

