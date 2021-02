L'efficientamento energetico è sempre più in voga, soprattutto dopo quest'ultimo DPCM. Intervista a Matteo Brunori

17 febbraio 2021 a

Imprenditore intraprendente, Matteo Brunori ha iniziato con una società di consulenza, poi, con il tempo, ha acquisito diverse partecipazioni in alcune aziende, creando, poi, la holding a metà marzo, controllando alcune aziende del gruppo. Brunori segue numerosi expertise nei vari settori, spaziando dallo studio di ingegneria, alla società di costruzioni, inglobando due realtà già esistenti con esperienza ventennale.

“Incorporiamo le aziende per essere competitivi, acquisendo know how tecnologico, aggiungendo la modernità dell’offerta secondo i parametri del nuovo stile aziendale e proponendoci sul mercato al passo con i tempi, dettando la strada giusta alle aziende che lavorano da 30 anni, con fee personali accreditate”-dice Matteo Brunori-“è un mix tra modernità e tradizione”.

Brunori gestisce tutte queste realtà, portando innovazione, cercando di rendere tecnologiche tutte le aziende; per quanto riguarda l’impresa costruzioni, per esempio, la conduce sino a ottenere validazioni per avere accordi con grandi player di mercato e sviluppare insieme progetti, essendo partner di una offerta.

E’ un processo solitamente svolto da professionisti esterni; inglobando tutto in un unico percorso, tutto è tenuto sotto controllo e più organizzato sia a livello interno che funzionale all’esterno e dal punto di vista della qualità del prodotto consegnato.

“Ingrandendo le società abbiamo messo tutto in un’unica struttura, come unico interlocutore”-aggiunge Brunori-“tutto ciò velocizza ogni progetto, perché uno dei piu’ grandi problemi dell’edilizia è la velocità”.

L'efficientamento energetico è sempre più in voga; voi della MK Consulting vi avvalete di un team preparato, come si prepara una squadra in un mercato di questo tipo?

“L' efficientamento energetico è un rapporto tra consumi e prestazioni in un immobile. Operazioni che possono riguardare edifici pubblici, privati, complessi aziendali e attività e che permettono di contenere i consumi energetici, ottimizzando il rapporto esistente tra fabbisogno energetico e livello di emissioni: si tratta, di un insieme di pratiche che permettono di sfruttare le fonti energetiche in modo ottimale. Interventi che permettono di ridurre i livelli di consumo, tagliando sprechi e ottimizzando l'uso delle fonti di approvvigionamento e impiego dell'energia. Un team ben preparato e prontamente strutturato è il punto di forza per abbracciare le ultime novità e renderle attuabili sul mercato. Ho lavorato per avere al mio fianco una numerosa squadra che si avvale di competenze verticali, per correre insieme per perseguire gli obiettivi. Architetti, ingegneri, commercialisti, e settore marketing lavorano sinergicamente ed in autonomia proprio perché si avvalgono di tutte le competenze verticali acquisite dall’esperienza e dalla continua formazione”.

Nell'ultimo DPCM è stata inserita detrazione del 110% per spese risanamento ambientale termico e aumento classe energetica. Come vi siete organizzati a questo riguardo?

“A prescindere dal nuovo decreto rilancio per l’efficientamento energetico, noi già operavamo in tale direzione. La nostra competenza, frutto di esperienza e continui aggiornamenti, ci ha portato ad operare sempre in vista di una rivalsa eco nelle strutture che prendevamo in carico. Con l’ultimo DPCM in favore del 110% abbiamo messo a frutto le nostre competenze e le abbiamo adattate alla normativa. Eravamo riusciti a rendere attuativi gli ammortamenti ora attuati per il risanamento sismico e termico, grazie alle nostre risorse interne. La soddisfazione nel veder tangibile la nostra lungimiranza è orgoglio e soddisfazione allo stato puro”.



Riqualificare in questo modo aumenta il valore patrimoniale degli immobili?

“Nell’edilizia per la riqualificazione energetica dell'edificio si intendono tutte le operazioni, tecnologiche e gestionali di intervento edilizio che conferiscono nuova o superiore una qualità prestazionale tra edificio (involucro e impianti) ed ambiente esterno. In questo modo si crea una maggiore commercializzazione dell’immobile, minore spese di gestione”.



Con quale strategia riuscite a valorizzare gli immobili?



“Rendere efficienti, rispettando alti standard qualitativi e utilizzando materiali al top del design e dei trend del mercato, trasforma qualsiasi tipo di immobile in qualcosa di unico e speciale. Ogni nuovo intervento riqualitativo ha lo scopo di aumentare la qualità dell’habitat stesso ed il comfort abitativo”.

Quali sono le moderne tecniche di efficientamento energetico che utilizzate per ridurre l'impatto ambientale?

“Fiore all’occhiello della nostra filosofia di efficientamento è porre in essere tutta la nuova tecnologia impiantistica e costruttiva di cui disponiamo. Abbiamo sviluppato una struttura gestionale funzionale a strutturata in grado di gestire al top tutto il processo di presa in carico. Pannelli solari di ultima generazione, fan coil ( i nuovissimi ventilconvettori) abbinati a sistemi di caldaie a condensazione di ultima generazione, pitture ecosostenibili, colonnine di ricariche per auto elettriche installate nei condomini. L’efficienza arriverà a costituire elemento fondamentale ed indissolubile per abitare un immobile. L’utilizzo dei più moderni sistemi di isolamento attraverso sistemi di nano tecnologie in aereogel, gli intonaci termoisolanti e attraverso pitture autopulenti antinquinamento (pitture antismog). Le nostre pitture acrilsilosanica, a base di calce e silicati riescono a rendere ogni abitazione unica nel suo genere, indirizzando ogni tecnica in base alle singole esigenze. Avere standard qualitativi ed efficienti sarà requisito basilare”.



Si sta andando verso un futuro sempre più ecosostenibile; come vede l'architettura cittadina nei prossimi 10 anni?

“Tra una decina di anni mi auspico che la riqualificazione immobiliare vada a braccetto con un minor consumo del suolo ed una maggiore e spiccata efficiente riconversione al green. Una sinergia abitativa tra bassi consumi, azzeramento del potere inquinante e le nuove tecniche di costruzione con asseveramento energetico”.

www.makeconsulting.it

