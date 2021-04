Volocom e Mimesi, nasce una partnership per il servizio di edicola digitale Voloeasyrider

01 aprile 2021 a

a

a

Volocom e Mimesi, società entrambe impegnate nel settore della Media Intelligence, hanno deciso di avviare una collaborazione del campo dell’Edicola Digitale per le Imprese, che rappresenta un’area di crescente interesse nell’attuale scenario di progressiva digitalizzazione dei processi.

In base all’accordo di vendita e co-marketing, Mimesi potrà integrare nella sua offerta di servizi di Media Monitoring, Reputation e Media Coverage, la soluzione di Edicola Digitale B2B, VoloEasyReader, la più diffusa e innovativa del mercato.

VoloEasyReader consente di sfogliare, da un unico punto di accesso, le testate selezionate in versione digitale e di interrogare un motore di ricerca con notizie aggiornate in tempo reale da stampa, web, Radio, TV e social network.

Alla base della scelta dell’Edicola Digitale di Volocom da parte di Mimesi vi è sia la ricchezza funzionale sia l’ampiezza del numero di testate integrate (500) presenti nella piattaforma. La soluzione, da poco rinnovata anche nell’interfaccia grafica, risponde all’esigenza di continua innovazione tecnologica ed è dotata di App per la consultazione da mobile e offline. VoloEasyReader inoltre grazie alla soluzione di Disaster Recovery garantisce la business continuity, fondamentale per tutte le aziende che necessitano della lettura quotidiana delle notizie.

Le due società condividendo tra l’altro un approccio rigoroso al riconoscimento del diritto d’autore, sono state tra le prime ad aderire al Repertorio PromoPress, che gestisce per conto degli Editori aderenti i diritti di riproduzione dei giornali quotidiani e periodici nelle Rassegne Stampa.

La partnership tra le due realtà promette di essere la base per una collaborazione proficua per entrambe le parti, in grado di portare innovazione e nuovi servizi, ai propri clienti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.