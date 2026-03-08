Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

850 euro in più sullo stipendio: ecco chi li avrà (e quando)

domenica 8 marzo 2026
850 euro in più sullo stipendio: ecco chi li avrà (e quando)

2' di lettura

Nel 2026 le buste paga dei lavoratori dipendenti del settore privato diventano più ricche grazie alle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio. La misura principale è una flat tax al 5% sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

L’agevolazione sostituisce l’Irpef ordinaria (e le addizionali) e si applica automaticamente (salvo rinuncia scritta) solo per le somme erogate nel 2026, a favore di chi nel 2025 ha percepito un reddito da lavoro dipendente fino a 33.000 euro.Le simulazioni elaborate dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro mostrano un beneficio netto annuo che varia da circa 190 a 850 euro, a seconda del CCNL e dell’entità dell’aumento. I vantaggi più elevati si registrano nel commercio (fino a 850-851 euro), seguiti dalle telecomunicazioni (fino a circa 507 euro) e dai metalmeccanici (fino a 250 euro circa).

Pensioni di aprile, quanto si perde sull'assegno: ecco che cosa cambia

La pensione di aprile, in pagamento mercoledì 1° aprile, non porterà novità rispetto al mese pr...

L’effetto si vedrà progressivamente dalle buste paga di marzo/aprile 2026, con possibili conguagli sugli arretrati maturati nei primi mesi.La seconda novità riguarda le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, domenicale, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno: su queste voci (entro un limite massimo di 1.500 euro annui) si applica un’imposta sostitutiva del 15%, riservata ai dipendenti con reddito fino a 40.000 euro nel 2025. Le somme eccedenti il tetto tornano alla tassazione Irpef ordinaria.Queste misure, chiarite dalla circolare n. 2/2026 dell’Agenzia delle Entrate, puntano a sostenere il potere d’acquisto, favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e retribuzioni, inserendosi in un pacchetto fiscale più ampio per il 2026.

Pensioni 2026, assegni stravolti: aumenti, i 3 giorni da segnare sul calendario

Nel 2026, dopo gli aumenti già in vigore da gennaio (rivalutazione pensioni) e visibili a marzo (grazie al taglio...
tag
busta paga
stipendio

In ufficio Stipendio, cambia tutto: ora si ha il diritto di sapere quanto guadagnano i colleghi

Una Casta sfacciata Ursula von der Leyen, ottavo aumento in tre anni: dove volano le cifre del suo stipendio

Le altrui tasche Busta paga, addio privacy: come puoi vedere lo stipendio di ogni collega

ti potrebbero interessare

Correzioni e ribassi: occhio alle differenze

Correzioni e ribassi: occhio alle differenze

Buddy Fox
La nostra reazione di fronte al dramma di così tante guerre

La nostra reazione di fronte al dramma di così tante guerre

Steno Sari
Pensioni di aprile, quanto si perde sull'assegno: ecco che cosa cambia

Pensioni di aprile, quanto si perde sull'assegno: ecco che cosa cambia

Ecco perché la guerra deve terminare entro due settimane

Ecco perché la guerra deve terminare entro due settimane

Bruno Villois