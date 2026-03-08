850 euro in più sullo stipendio: ecco chi li avrà (e quando)

Nel 2026 le buste paga dei lavoratori dipendenti del settore privato diventano più ricche grazie alle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio. La misura principale è una flat tax al 5% sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

L’agevolazione sostituisce l’Irpef ordinaria (e le addizionali) e si applica automaticamente (salvo rinuncia scritta) solo per le somme erogate nel 2026, a favore di chi nel 2025 ha percepito un reddito da lavoro dipendente fino a 33.000 euro.Le simulazioni elaborate dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro mostrano un beneficio netto annuo che varia da circa 190 a 850 euro, a seconda del CCNL e dell’entità dell’aumento. I vantaggi più elevati si registrano nel commercio (fino a 850-851 euro), seguiti dalle telecomunicazioni (fino a circa 507 euro) e dai metalmeccanici (fino a 250 euro circa).